Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Η συγκλονιστική συνομιλία με μοναχό λίγο πριν φύγει από τη ζωή

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Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όσα είχε ζήσει λίγους μήνες νωρίτερα στο Άγιο Όρος. Ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τον Άθωνα τον περασμένο Μάιο, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας, προσευχής και επαφής με ανθρώπους της μοναστικής ζωής.

Η επίσκεψη δεν ήταν μια τυχαία εξόρμηση, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το ρεπορτάζ του Σπύρου Σιγούρου, ο Γιώργος Μαζωνάκης για την εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα» επισκεπτόταν το Άγιο Όρος επί περίπου 15 χρόνια.

Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του

Ωστόσο, το στοιχείο που συγκλονίζει περισσότερο από όσα παρουσιάστηκαν αφορά ένα τηλεφώνημα που, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κίμωνα Μπάλα, παιδικού φίλου του αείμνηστου τραγουδιστή,  όπως μεταφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Σιγούρου, έγινε δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

 

Ο πατέρας Αρτέμιος, με τον οποίο ο τραγουδιστής είχε γνωριστεί στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.

«Γιώργο, δεν είσαι καλά. Θα πεθάνεις.», φέρεται να του είπε.

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα πάντα με όσα μεταφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, ήταν: «Είμαι καλά. Εμένα με κρατάει ο Χριστός από το χέρι».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κίμωνα, ανατρίχιασα»

Ιδιαίτερη ήταν και η συνάντησή του με τον γέροντα Ευθύμιο, πνευματικό παιδί του Αγίου Παϊσίου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, ο Μαζωνάκης συζήτησε μαζί του για περισσότερα από δέκα λεπτά και του μίλησε για προσωπικά ζητήματα που τον απασχολούσαν εκείνη την περίοδο.

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Ο γέροντας, σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε, τον προέτρεψε να μιλήσει σε πνευματικό και να εξομολογηθεί. Μάλιστα, του είπε να επισκεφθεί συγκεκριμένη εκκλησία στο Πέραμα, χωρίς όπως μεταφέρθηκε να γνωρίζει ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη κανονίσει μια προσωπική του υπόθεση στην ίδια περιοχή.

Όταν ολοκληρώθηκε η συνάντησή τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είπε στον αστυνομικό Κίμωνα Μπάλα, ο οποίος τον συνόδευε στο ταξίδι: «Κίμωνα, ανατρίχιασα». Όταν εκείνος τον ρώτησε γιατί, ο τραγουδιστής φέρεται να του απάντησε πως ο γέροντας δεν γνώριζε ότι είχε ήδη κανονίσει να βρεθεί στο Πέραμα.

Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

«Τότε να μιλάς στον κόσμο για τον Χριστό»

Στη γνωριμία του με τον γέροντα Ευθύμιο καταγράφηκε και ένας διάλογος που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ.

Όταν ο Κίμων Μπάλας σύστησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στον γέροντα, του ανέφερε πως ήταν τραγουδιστής. Ο γέροντας απάντησε πως δεν τον γνώριζε, ενώ ανέφερε ότι είχε γνωρίσει έναν άλλον τραγουδιστή που είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος.

«Κάποιον Οικονομόπουλο γνώρισα που ήρθε εδώ», φέρεται να είπε.

Όταν πληροφορήθηκε πως ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός τραγουδιστής, του είπε: «Τότε να μιλάς στον κόσμο για τον Χριστό».

«Το κάνω αυτό, γέροντα, και θα το κάνω ακόμα περισσότερο από εδώ και πέρα», ήταν η απάντηση που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έδωσε ο Μαζωνάκης.

 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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