Αναμονή τέλος! Το GNTM κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Τα φώτα του διαγωνισμού μόδας θα ανάψουν για 7η χρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη των πολυαναμενόμενων auditions! Λίγες ώρες πριν από την προβολή του πρώτου επεισοδίου, η κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τρύπωσε στην επίσημη φωτογράφιση του GNTM 7 και εξασφάλισε αποκλειστικές δηλώσεις των κριτών.

Στιγμιότυπο από την επίσημη φωτογράφιση για τον νέο κύκλο του GNTM

«Το GNTM για εμάς είναι μόδα πάνω απ’ όλα», δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Με τη σειρά του, ο Άγγελος Μπράτης πρόσθεσε: «Είναι μια τηλεοπτική παράδοση, θα έλεγα».

Ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε στο νέο μέλος της παρέας, αποκαλύπτοντας: «Εγώ θέλω να υποδεχτώ την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία ήταν τρελή μου επιθυμία -από πάρα πολύ καιρό- να είμαστε μαζί και πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία».

Ο Λάκης Γαβαλάς βρήκε το επαγγελματικό του ταίρι!

«Κι εγώ το πιστεύω. Έχω μεγάλη αδυναμία στον Λάκη», συμπλήρωσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί δήλωσε πως το φετινό GNTM θα είναι «γεμάτο ανατροπές!», αναγνωρίζοντας την ευτυχία που νιώθει κάθε φορά που ένα ένα concept πηγαίνεθ όπως το έχει σχεδιάσει.

Όσον αφορά το φετινό υλικό, η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκαθάρισε με ενθουσιασμό: «Κούκλους θα έχουμε και κούκλες θα έχουμε!».

Τέλος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισήμανε τη σημασία της αποστολής τους, καθώς είναι οι εκπρόσωποι της μοναδικής εκπομπής μόδας στην ελληνική τηλεόραση: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, από τη στιγμή που είναι η μόνη εκπομπή μόδας αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, να προσφέρουμε πραγματικά μόδα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»