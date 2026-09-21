GNTM: Η Dream Team της μόδας «αποκαλύπτεται» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα

Στα παρασκήνια της φωτογράφισης με τους κριτές του GNTM 7!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το GNTM κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star, ξεκινώντας την 7η χρονιά του.
  • Η επίσημη φωτογράφιση του GNTM 7 αποκάλυψε δηλώσεις των κριτών για την εκπομπή.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι το νέο μέλος της κριτικής επιτροπής, με ενθουσιασμό για τη συνεργασία με τον Λάκη Γαβαλά.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί προανήγγειλε πολλές ανατροπές και δήλωσε τη σημασία της εκπομπής ως μοναδικής στην ελληνική τηλεόραση.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα υποσχέθηκε ότι θα υπάρχουν «κούκλοι και κούκλες» φέτος.

Αναμονή τέλος! Το GNTM κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Τα φώτα του διαγωνισμού μόδας θα ανάψουν για 7η χρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη των πολυαναμενόμενων auditions! Λίγες ώρες πριν από την προβολή του πρώτου επεισοδίου, η κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τρύπωσε στην επίσημη φωτογράφιση του GNTM 7 και εξασφάλισε αποκλειστικές δηλώσεις των κριτών.

Στιγμιότυπο από την επίσημη φωτογράφιση για τον νέο κύκλο του GNTM 

Στιγμιότυπο από την επίσημη φωτογράφιση για τον νέο κύκλο του GNTM 

«Το GNTM για εμάς είναι μόδα πάνω απ’ όλα», δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Με τη σειρά του, ο Άγγελος Μπράτης πρόσθεσε: «Είναι μια τηλεοπτική παράδοση, θα έλεγα».

Ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε στο νέο μέλος της παρέας, αποκαλύπτοντας: «Εγώ θέλω να υποδεχτώ την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία ήταν τρελή μου επιθυμία -από πάρα πολύ καιρό- να είμαστε μαζί και πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία».

GNTM 7 - Μπέττυ Μαγγίρα σε Λάκη Γαβαλά: «This is your model face!»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρήκε το επαγγελματικό του ταίρι!

Ο Λάκης Γαβαλάς βρήκε το επαγγελματικό του ταίρι!

«Κι εγώ το πιστεύω. Έχω μεγάλη αδυναμία στον Λάκη», συμπλήρωσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί δήλωσε πως το φετινό GNTM θα είναι «γεμάτο ανατροπές!», αναγνωρίζοντας την ευτυχία που νιώθει κάθε φορά που ένα ένα concept πηγαίνεθ όπως το έχει σχεδιάσει.

Όσον αφορά το φετινό υλικό, η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκαθάρισε με ενθουσιασμό: «Κούκλους θα έχουμε και κούκλες θα έχουμε!».

Τέλος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισήμανε τη σημασία της αποστολής τους, καθώς είναι οι εκπρόσωποι της μοναδικής εκπομπής μόδας στην ελληνική τηλεόραση: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, από τη στιγμή που είναι η μόνη εκπομπή μόδας αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, να προσφέρουμε πραγματικά μόδα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

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GNTM 7
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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