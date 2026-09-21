Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρουσίασε ένα νέο έργο τέχνης στην εκπομπή Happy Day, το οποίο ανακάλυψε τυχαία σε οίκο τέχνης.
  • Η παρουσιάστρια επεσήμανε ότι το έργο φέρει την υπογραφή του Αρναούτογλου και κοσμεί το πλατό της εκπομπής.
  • Το έργο έχει έντονα χρώματα και τεχνοτροπία που παραπέμπει στον Andy Warhol, σύμφωνα με τους συνεργάτες της εκπομπής.
  • Ο Γρηγόρης έχει ασχοληθεί και με τη φωτογραφία, αποδεικνύοντας τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες πέρα από την τηλεόραση.
  • Συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στην τηλεόραση με εκπομπές όπως το The 2Night Show και τον Εκατομμυριούχο.

Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τα συνηθισμένα αποκάλυψε το πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Happy Day, καθώς στο πλατό ξεχώρισε ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης με την υπογραφή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η παρουσιάστρια έδειξε στους συνεργάτες και στους τηλεθεατές τον πίνακα, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα έργο που είχε εντοπίσει τυχαία σε οίκο τέχνης και αμέσως της είχε τραβήξει την προσοχή.

«Ο Γρηγόρης μας είναι και καλλιτέχνης. Το έχω εδώ. Αυτό το έργο είναι του Γρηγόρη Αρναούτογλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από το έργο.

Όπως περιέγραψε, περνώντας κάποια στιγμή έξω από έναν οίκο που πουλούσε έργα τέχνης, στάθηκε μπροστά στον συγκεκριμένο πίνακα, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ποιος ήταν ο δημιουργός του.

«Περνούσα μια φορά έξω από οίκο που πουλάει έργα τέχνης και λέω: “Αυτό το έργο, τι ωραίο έργο είναι!”. Και μου λένε: “Του Αρναούτογλου”. Και του λέω: “Δεν το πιστεύω”», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως επιβεβαιώθηκε στον αέρα της εκπομπής, το έργο φέρει την υπογραφή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην κάτω δεξιά πλευρά, ενώ πλέον κοσμεί το πλατό του Happy Day.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο

«Και ομορφαίνει το πλατό μας. Γρηγόρη, σε αγαπάμε, συγχαρητήρια», ανέφερε η παρουσιάστρια, με τους συνεργάτες της να σχολιάζουν την ιδιαίτερη αισθητική του πίνακα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε και ένας παραλληλισμός με την αισθητική του Andy Warhol, με τους συντελεστές της εκπομπής να σχολιάζουν τα έντονα χρώματα και την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του έργου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως οι δημιουργικές του αναζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Εκτός από την παρουσίαση έχει ασχοληθεί και με τη φωτογραφία, έχοντας παρουσιάσει στο παρελθόν τη δική του έκθεση φωτογραφίας. Η συγκεκριμένη πλευρά του, όπως και η ζωγραφική, αποκαλύπτει έναν διαφορετικό Γρηγόρη, με έντονη διάθεση για δημιουργία και έκφραση μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Τι θα κάνει επαγγελματικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη νέα σεζόν

Την ίδια στιγμή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνεχίζει κανονικά τη δυναμική επαγγελματική του πορεία και τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, παραμένοντας ένα από τα πρόσωπα με έντονη παρουσία στην ελληνική τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής έχει μπροστά του μια ακόμη γεμάτη χρονιά, με την ψυχαγωγία. Θα τον δούμε στο The 2Night Show, στο Roadshow και φυσικά στον Εκατομμυριούχο. Παράλληλα, συνεχίζει και τη ραδιοφωνική του παρουσία, ενώ η τηλεοπτική του πορεία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή.

 

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΙΣΙΛΗ
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