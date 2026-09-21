DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα

DS Automobiles και SailGP Team France: Ένα κοινό όραμα για τις επιδόσεις

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DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα
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Από τον Ιανουάριο του 2026, η DS Automobiles είναι χορηγός ονόματος της DS Automobiles SailGP Team France, της γαλλικής ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα SailGP, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.Το Rolex Switzerland Sail Grand Prix, που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στη λίμνη της Γενεύης, αποτέλεσε μία ακόμη ξεχωριστή παρουσία για την DS Automobiles στο πλευρό της SailGP Team France.

Με αφορμή τον ελβετικό αγώνα του πρωταθλήματος, η DS Automobiles παρουσίασε ένα μοναδικό DS N°4, με αποκλειστική εμφάνιση που δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στη στεριά και το νερό και αναδεικνύει τις κοινές αξίες της γαλλικής premium μάρκας και της γαλλικής ομάδας: σχεδίαση, τεχνολογική υπεροχή, επιδόσεις και αποδοτικότητα.

DS N°4 ι SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα

Το πρωτάθλημα SailGP συγκεντρώνει δεκατρείς εθνικές ομάδες σε δεκατρείς αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Το Rolex Switzerland Sail Grand Prix της Γενεύης αποτέλεσε τον ενδέκατο γύρο της σεζόν και το τελευταίο ευρωπαϊκό Grand Prix του 2026. Μετά τη Γενεύη, η αγωνιστική δράση μεταφέρεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τις δύο τελευταίες διοργανώσεις της χρονιάς: στο Ντουμπάι, στις 21 και 22 Νοεμβρίου, και στη συνέχεια στο Άμπου Ντάμπι, στις 28 και 29 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός της σεζόν. Οι αγώνες διεξάγονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους θεατές, με πρωταγωνιστές τα F50, καταμαράν που «πετούν» πάνω στα foils τους και μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Η πρώτη αυτή σεζόν στα χρώματα της DS Automobiles έχει ήδη μία κορυφαία επίδοση. Τον Αύγουστο, στο Sassnitz, το γαλλικό F50 έφτασε τους 58,11 κόμβους, δηλαδή τα 107,63 km/h, σημειώνοντας απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας στο SailGP.Τόσο σε ένα F50 όσο και σε ένα DS N°4, οι επιδόσεις δεν αφορούν μόνο την ταχύτητα. Προκύπτουν από την ισορροπία ανάμεσα στην αεροδυναμική, τη διαχείριση ενέργειας, τις ακριβείς ρυθμίσεις και τη συλλογική τεχνογνωσία των ομάδων εξέλιξης. Στη Γενεύη, η συνάντηση του DS N°4 με τον θεαματικό κόσμο του SailGP δίνει απτή μορφή σε αυτό το κοινό όραμα.

Από το F50 στο DS N°4: μία κοινή υπογραφή επιδόσεων
Εμπνευσμένη από το F50 της DS Automobiles SailGP Team France, η αποκλειστική εμφάνιση του DS N°4 επαναπροσδιορίζει με δυναμικό και εκλεπτυσμένο τρόπο τους κώδικες της ιστιοπλοΐας υψηλών επιδόσεων.

Ο συνδυασμός Midnight Blue και Metallic Gold, των χαρακτηριστικών χρωμάτων της ομάδας, δημιουργεί έναν άμεσο οπτικό δεσμό με το καταμαράν που συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Οι χρυσαφί γραμμές που διατρέχουν το αμάξωμα παραπέμπουν στις γραμμές της άκαμπτης πτέρυγας του F50, αποτυπώνοντας γραφιστικά τη δύναμη του ανέμου, την ταχύτητα και τη ρευστότητα της κίνησης.
Τα μοτίβα που αγκαλιάζουν το αμάξωμα παραπέμπουν στις τροχιές και στα δεδομένα που καθορίζουν τις επιδόσεις στο SailGP. Η προοδευτικά αυξανόμενη πυκνότητά τους αναδεικνύει τις διαστάσεις του DS N°4, ενώ η σύγκλιση των γραμμών ενισχύει την αίσθηση κίνησης και αποτυπώνει γραφιστικά τις αεροδυναμικές ροές. Όλα μαζί μεταφράζουν τον άνεμο, την ταχύτητα και το αγωνιστικό πνεύμα σε μία κομψή και άμεσα αναγνωρίσιμη οπτική υπογραφή.

DS N°4 ι SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα

DS N°4: μία μοναδική multi-energy πρόταση στην κατηγορία
Ένα compact μοντέλο με ξεχωριστή σχεδίαση που συνδυάζει κομψότητα, δυναμική παρουσία και φινέτσα, το DS N°4 είναι το μόνο στην κατηγορία του που διαθέτει μία τόσο ολοκληρωμένη multi-energy γκάμα. Διατίθεται σε εκδόσεις HYBRID 145, PLUG-IN HYBRID 240, αμιγώς ηλεκτρική E-TENSE 213, προσφέροντας σε κάθε οδηγό τη δυνατότητα να επιλέξει τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Η ίδια υπεύθυνη φιλοδοξία
Το πρωτάθλημα SailGP αναγνωρίζεται για τη δέσμευσή του σε ένα πιο υπεύθυνο μοντέλο αγωνιστικής δράσης. Μέσω του Impact League, το πρωτάθλημα επιβραβεύει τις ομάδες που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και σε σχετικές δράσεις εξωστρέφειας. Η αναζήτηση αποδοτικότητας και υπεύθυνων επιδόσεων συνεχίζεται μέσα από τη συνεργασία της DS Automobiles με την K-Challenge, η οποία εξελίσσει και διαχειρίζεται το F50 της DS Automobiles SailGP Team France. Με κοινή προσήλωση στην καινοτομία, οι δύο συνεργάτες διερευνούν νέες λύσεις στους τομείς της διαχείρισης ενέργειας, της αεροδυναμικής και των υλικών.

DS N°4 ι SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα

Οι συγκεκριμένοι τομείς συνδέονται άμεσα με το DS N°4, του οποίου η εξελιγμένη σχεδίαση, η multi-energy γκάμα και η τεχνολογία στο εσωτερικό εκφράζουν την ίδια επιθυμία για συνδυασμό ελέγχου, αποδοτικότητας και οδηγικής απόλαυσης. Μετά τη Formula E, το SailGP αποτελεί ένα νέο πεδίο δοκιμών για τα μοντέλα παραγωγής της DS Automobiles.
 

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