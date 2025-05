Test drive: Οδηγούμε το νέο KGM Korando 163 PS 4WD 

Ssanyuong τέλος. Καλώς ήρθες KGM με τα νέα σου μοντέλα και τις ελκυστικές τιμές. Η Νικ. Ι Θεοχαράκης έφερε την Κορεατική μάρκα στην Ελλάδα και μας έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε άλλο ένα μοντέλο της, το KGM Korando Auto 4WD. Ένα τετρακίνητο off road μοντέλο, μια κατασκευή η οποία εγγυάται μακροζωία και αντοχή στις καταπονήσεις.

Ακολουθώντας την πετυχημένη Κορεάτικη συνταγή «value for money», το νέο Korando δείχνει ότι είναι έτοιμο να μπει σε μια κατηγορία όπου οι ανταγωνιστές είναι άξιοι αλλά σαφώς ακριβότεροι.Το KGM Korando στην τέταρτη γενιά του έχει εξελιχθεί και έχει αποκτήσει όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, ακολουθώντας τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας.



Όσον αφορά την εμφάνιση, το Korando χωρίς ακρότητες τραβάει τα βλέμματα στο πέρασμα του. Δεν προκαλεί και καλά κάνει καθώς οι άνθρωποι της KGM σκέφτηκαν πιο Ευρωπαικά και απέφυγαν σχεδιαστικές λύσεις που ίσως να προκαλούσαν αρνητικές εντυπώσεις.

Μπροστά υπάρχουν φωτιστικά σώματα αλογόνου που ενώνονται μεταξύ τους με μια ανάγλυφη μάσκα στην οποία δεσπόζει το σήμα αετού της SsangYong. Στο πλαινό μέρος επικρατούν απλές ανάγλυφες γραμμές και ακμές, με φουσκωμένους θόλους στο πίσω μέρος, οι οποίοι προσδίδουν μια πιο δυναμική εικόνα.

Η σχεδίαση της πίσω κολόνας δίνει την οφθαλμαπάτη της αιωρούμενης οροφής. Στο πίσω μέρος με το ελαφρά κυρτό τζάμι,με την διακριτική αεροτομή, ξεχωρίζουν τα μεγάλα φωτιστικά σώματα που δένουν μεταξύ τους με μια ασημί λωρίδα όπου αναγράφεται το όνομα του αυτοκινήτου. Οι προφυλακτήρες είναι πιο ογκώδεις, με ένθετα τα οποία μαζί με τα πλαινά προστατευτικά του αμξώματος, χαρακτηρίζουν τις εκτός δρόμου δυνατότητες του. Όμορφη λεπτομέρεια είναι και οι πλακέ απολήξεις της εξάτμισης.

Την συνολική εικόνα συμπληρώνουν και οι αλουμινένιες 17 ιντσών διαστάσεων 225/60 ενώ υπάρχει και η προαιρετική επιλογή με τις αλουμινένιες ζάντες 19 ιντσών με τα χαμηλότερου προφίλ ελαστικά. Η έκδοση της δοκιμής μας είχε 18άρες ζάντες αλουμινίου με σχέδιο diamond cut. Οι διαστάσεις σε προιδεάζουν για την ευρυχωρία του εσωτερικού, με το μήκος να είναι στα 4.450 mm, το πλάτος 1.870 mm, το ύψος 1.620 mm, την ώρα που το μεταξόνιο αγγίζει τα 2.675 mm.

Περνώντας στο εσωτερικό βλέπεις ότι η σχεδίαση του ταμπλό είναι κλασική. Τα πλαστικά είναι προσεγμένα όπως και η συναρμογή τους ενώ στον τομέα της τεχνολογίας ξεχωρίζουν οι δυο οθόνες. Η μια αφορά τον πίνακα οργάνων διαστάσεων 12,3 ιντσών με τις πολλές παραμετροποιήσεις.

Η δεύτερη στην μέση του ταμπλό έχει διαστάσεις 9 ίντσες και αφορά το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Μας άρεσε η επιλογή φυσικών κουμπιών για τον κλιματισμό ενώ υπάρχει ενσύρματη συνδεσιμότητα με Android Auto και Apple CarPlay.

Στη βάση της κεντρικής κονσόλας υπάρχει ο επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου, ο περιστροφικός διακόπτης προγραμμάτων οδήγησης, ο διακόπτης συστήματος κατωφέρειας σε γλιστερά εδάφη και το μπουτόν που απενεργοποιεί το start/stop.

Υπάρχουν διαθέσιμα εκτός από την κάμερα οπισθοπορείας και πλούσια συστήματα υποβοήθησης τα οποία κάνουν πιο εύκολη και ασφαλή την ζωή του οδηγού και επιβατών.

Μιλάμε για συστήματα υποβοήθησης όπως είναι μεταξύ άλλων: το αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση εμποδίων, υποβοήθηση κατάβασης, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων, έξυπνο σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας και σύστημα ειδοποίησης προσοχής οδηγού.

Πάμε τώρα στους εσωτερικούς χώρους για τους οποίους ξεχωρίζει το Korando, το οποίο άλλωστε είναι ένα οικογενειακό SUV. H άνεση είναι μεγάλη και για τους πίσω επιβάτες οι οποίοι ακόμη και αν είναι ψηλοί θα βολευτούν. Υπάρχει άνετος χώρος για τα γόνατα τους αλλά και για τα κεφάλια τους τα οποία έχουν «αέρα» από την οροφή.

Το γεγονός ότι τα πίσω καθίσματα είναι φαρδιά στα 1,41 μέτρα αυτό σημαίνει πως τρεις επιβάτες ακόμη και αν είναι ευτραφείς δεν θα στριμωχτούν. Επιπλέον οι δερμάτινες επνδύσεις ανεβάζουν επίπεδα πολυτέλειας.

Όσο για τον χώρο αποσκευών έχει διαθέσιμα 551 λίτρα, τιμή η οποία ανεβαίνει στα 1248 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων .Το διπλό πάτωμα στο πορτμποαγκάζ μεγαλώνει ατ όρια χρηστικότητας.

Κάτω από το καπό κρύβεται ο δοκιμασμένος της KGM «πασπαρτού» τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ίππους, με την ροπή των 280 Nm να είναι διαθέσιμη από μόλις 1.500 σ.α.λ. έως και τις 4.000 σ.α.λ. Δεν υπάρχει κάποιιο ήπιο υβριδικό σύστημα, το οποίο λογικά θα μείωνε τους ρύπους, αλλά όμως θα ανέβαζε παράλληλα την τιμή.

Η κίνηση μεταφέρεται στους τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων της Aisin με έξι σχέσεις. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ταχυτήτων και χειεροκίνητα με paddles πίσω από το τιμόνιήμετακινώντας προς τα αριστερά τον μοχλό ταχυτήτων, για μεγαλύτερη συμμετοχή από την θέση του οδηγού. Στην πράξη το μοτέρ ξεχώρισε για την γραμμική και εξαιρετικά ραφιναρισμένη λειτουργία του, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις μετοχές του Korando.

Για τα 0-100 χλμ./ώρα χρειάζονται 10,8 δευτερόλεπτα, με την βελόνα του ταχύμετρου να αγγίζει τα 191 χλμ./ώρα. Στο normal πρόγραμμα οδήγησης η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα 8 με 8,5 λίτρα ενώ αν «βυθίσεις» το πόδι σου στο δεξί πεντάλ και χρησιμοποιήσεις το Sport πρόγραμμα η τιμή ανεβαίνει στα 9 με 9,5 λίτρα ανά 100 χλμ. Εκπομπές CO2 στα 197 γρ./χλμ.

Από τα πρώτα χιλιόμετρα αντιλαμβάνεσαι ότι το νέο KGM Korando 163 PS 4WD είναι προσανατολισμένο στο να προσφέρει άνεση στους επιβάτες. Η ανάρτηση απορροφά με υποδειγματικό τρόπο τις όποιες ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ το Korando αποδείχθηκε και ιδιαίτερα ξεκούραστο και στις μακρινές διαδρομές χάρη στην καλή ηχομόνωση, στην πολύ καλή ποιότητα κύλισης και το δυνατό μοτέρ.

Το τιμόνι δίνει καλή πληροφόρηση με τις κλίσεις στις στροφές να είναι ελεγχόμενες σε γρήγορους ρυθμούς. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το KGM Korando 163PS 4WD δεν έχει σπορ προσανατολισμό αλλά είναι φιλικό και προβλεψιμο ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, εκεί όπου επεμβαίνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Το νέο KGM Korando 163PS 4WD ανταποκρίνεται για τον ρόλο που του έχει ανατεθεί, αυτόν της καθημερινής οικογενειακής μετακίνησης, έτοιμο βέβαια για τις δύσκολες καταστάσεις.

Το αγοράζεις και για να κινηθείς εκτός δρόμου, εκεί όπου το νέο KGM Korando 163PS 4WD απέδειξε τις δυνατότητες του. Ας ξεκινήσουμε από τοι αμάξωμα το οποίο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής σκληρότητα σε ποσοστό 74% , τιμή οποία αγγίζει την κορυφή της κατηγορίας. Η στιβαρή κατασκευή αποδεικνύεται στην κίνηση σε σκληρές απότομες επιφάνεις όπου λείπουν οι ενοχλητικοί τριγοί και στρεβλώσεις.

Χρησιμοποιπωντας τα προγράμματα οδήγησης Sport και Winter και έχοντας την δυνατότητα κλειδώματος του διαφορικού, ξεπεράσαμε με σχετική ευκολία δύσκολες καταστάσεις όπως είναι αμμώδεις επιφάνειες ή ακόμη και λασπώδεις.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 18,2 χλστ. και οι γωνίες προσέγγισης 18 μοίρες, ράμπας 15,9 μοίρες και διαφυγής 24,5 μοίρες εξασφαλίζουν κίνηση σε ιδιαίτερα απότομα εδάφη. Σημαντική παράμετρος για περιπετειώεις διαδρομές ήταν και το σύστημα τετρακίνησης αλλά και η λειτουργία μέσω σχετικού διακόπτη του Hill Descent Control για ελεγχόμενες καταβάσεις. Όσο για τα φρένα είναι αποδοτικά καθώς χρειάζονται 36,1 μ. για την ακινητοποίησή του Korando από τα 100 χλμ./ώρα.

Πάμε τώρα στο θέμα της τιμής .Υπάρχει η έκδοση Urban με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος, συναγερμό , ηχοσύστημα με 6 ηχεία, σύστημα πλοήγησης. κλιματισμό και την πλήρη σουίτα συστημάτων ADAS. Αυτή κοστίζει 29990 ευρώ.

Αν θέλεις το κάτι παραπάνω πηγαίνεις στην Urban Plus με 31990 ευρώ η οποία διαθέτει επιπλέον δερμάτινες επενδύσεις, δερμάτινο τιμόνι και ηλιοροφή. Μιλάμε για ένα μοντέλο value for money που συνοδεύεται με πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και την σφραγίδα της Νικ. Ι θεοχαράκης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο