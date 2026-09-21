Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Καταθέτει για την επίμαχη φωτογραφία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 10:52 Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε έφοδο στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
21.09.26 , 10:45 DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα
21.09.26 , 10:42 Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
21.09.26 , 10:40 Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στην επιμνημόσυνη δέηση στη Σητεία
21.09.26 , 10:34 Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
21.09.26 , 10:28 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα»
21.09.26 , 10:25 Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
21.09.26 , 10:02 Stars System: Ραντεβού κάθε πρωί για τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου!
21.09.26 , 09:59 Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
21.09.26 , 09:52 Ξεκινά μία εβδομάδα γεμάτη συναυλίες με μεγάλα ονόματα, από 21 Σεπτεμβρίου
21.09.26 , 09:47 «Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της
21.09.26 , 09:43 Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες
21.09.26 , 09:40 Ζήνα Κουτσελίνη: Πρεμιέρα για τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» στο Star
21.09.26 , 09:37 Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
21.09.26 , 09:14 Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος
Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές Με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός κατέθεσε στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο Κομιανός είναι στο επίκεντρο της έρευνας λόγω φωτογραφίας που του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.
  • Ο Κομιανός δήλωσε ότι γνώρισε τον Μαζωνάκη δύο μέρες πριν τον θάνατό του και δεν γνώριζε ότι η γιατρός δεν ήταν πραγματική γιατρός.
  • Έχει σοκαριστεί από την αποκάλυψη ότι η γιατρός κορόιδευε τους πελάτες της.

Στο γραφείο του ανακριτή έφτασε το πρωί της Δευτέρας ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου

Ο Νάσος Κομιανός προσήλθε προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν προκύψει κατά την ανακριτική διαδικασία. «Θα τα μάθετε όλα από τον ανακριτή», είπε κατά την άφιξή του στους δημοσιογράφους, αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. 

Μαζωνάκης: Εξετάζεται αν οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε «δίκτυο γιατρών»

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός / Φωτογραφίες Intime (Γιώργος Ζάχος)

Υπνοθεραπευτής Μαζωνάκη

Το όνομα του Νάσου Κομιανού έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, καθώς ήταν ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην επίμαχη φωτογραφία απεικονίζεται ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, ενώ είναι ξαπλωμένος και έχει τα μάτια του κλειστά.  

Ο υπνοθεραπευτής κλήθηκε να εξηγήσει πώς και υπό ποιες συνθήκες έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, καθώς και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο του την έστειλε η γιατρός. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έπεσα από τα σύννεφα, δεν ήξερα ότι δεν ήταν γιατρός»

Ο υπνοθεραπευτής μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και την Ευγενία Πουλοπούλου. Εξήγησε πώς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε για τη σχέση του με την κατηγορoύμενη γιατρό. 

«Τον γνώρισα την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει», είπε, διευκρινίζοντας ότι η συνάντησή τους δεν έγινε στο γραφείο του, αλλά σε έναν ουδέτερο χώρο.

Στην ερώτηση αν έκανε κάποια ύπνωση μαζί του, απάντησε: «Ένας άνθρωπος που θα καλέσει γιατί με ζητάει, για να πιούμε κρασί; Για κάποια βοήθεια με θέλει. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν. Αυτός που παίρνει εμένα τηλέφωνο με παίρνει για θεραπευτικούς λόγους. Κάτι χρειάζεται».

Ο Νάσος Κομιανός μίλησε και για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, την οποία, όπως είπε, γνώριζε εδώ και χρόνια. Ωστόσο εξήγησε ότι δε γνώριζε πως δεν ήταν γιατρός και έπεσε από τα σύννεφα όταν το έμαθε. 

«Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τι να πω. Δεκάδες από τους πελάτες της πίνανε νερό στο όνομα της. Το ότι δεν ήταν γιατρός και μας κορόιδευε και όλα αυτά τα παράνομα και όλα αυτά με έχουν σοκάρει, όπως έχουν σοκάρει όλο τον πλανήτη, όλη την Ελλάδα».

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τι είπε ο υπνοθεραπευτής στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κορυδαλλός: Οι πρώτες ημέρες της γιατρού στη φυλακή
Ελλαδα
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε Ο 27χρονος Τη Δολοφονία Της 25χρονης
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος
Λάρισα: 15χρονος Πέθανε Περιμένοντας Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ελλαδα
Νεκρός 15χρονος στη Λάρισα - Περίμεναν 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Μαζωνάκης: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου
Ηγουμενίτσα: Νεκρή 25χρονη Από Μαχαιριές
Ελλαδα
Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Νεκρή 25χρονη από μαχαιριές
Αυθαίρετα Μυκόνου
Ελλαδα
Πολεοδομία Μυκόνου: Το ακίνητο που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»
Tζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Tζόκερ 20/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.600.000 ευρώ
Βουλιαγμένη - Καβγάς Για Ξαπλώστρες
Ελλαδα
Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς για τις ξαπλώστρες - Tι λέει ο 76χρονος
Λασίθι: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος
Ελλαδα
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σητεία, κοντά στο Καρύδι η φωτιά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top