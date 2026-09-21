Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές Με τη Ζήνα

Στο γραφείο του ανακριτή έφτασε το πρωί της Δευτέρας ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νάσος Κομιανός προσήλθε προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν προκύψει κατά την ανακριτική διαδικασία. «Θα τα μάθετε όλα από τον ανακριτή», είπε κατά την άφιξή του στους δημοσιογράφους, αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός / Φωτογραφίες Intime (Γιώργος Ζάχος)

Το όνομα του Νάσου Κομιανού έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, καθώς ήταν ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην επίμαχη φωτογραφία απεικονίζεται ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, ενώ είναι ξαπλωμένος και έχει τα μάτια του κλειστά.

Ο υπνοθεραπευτής κλήθηκε να εξηγήσει πώς και υπό ποιες συνθήκες έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, καθώς και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο του την έστειλε η γιατρός.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έπεσα από τα σύννεφα, δεν ήξερα ότι δεν ήταν γιατρός»

Ο υπνοθεραπευτής μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και την Ευγενία Πουλοπούλου. Εξήγησε πώς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε για τη σχέση του με την κατηγορoύμενη γιατρό.

«Τον γνώρισα την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει», είπε, διευκρινίζοντας ότι η συνάντησή τους δεν έγινε στο γραφείο του, αλλά σε έναν ουδέτερο χώρο.

Στην ερώτηση αν έκανε κάποια ύπνωση μαζί του, απάντησε: «Ένας άνθρωπος που θα καλέσει γιατί με ζητάει, για να πιούμε κρασί; Για κάποια βοήθεια με θέλει. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν. Αυτός που παίρνει εμένα τηλέφωνο με παίρνει για θεραπευτικούς λόγους. Κάτι χρειάζεται».

Ο Νάσος Κομιανός μίλησε και για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, την οποία, όπως είπε, γνώριζε εδώ και χρόνια. Ωστόσο εξήγησε ότι δε γνώριζε πως δεν ήταν γιατρός και έπεσε από τα σύννεφα όταν το έμαθε.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τι να πω. Δεκάδες από τους πελάτες της πίνανε νερό στο όνομα της. Το ότι δεν ήταν γιατρός και μας κορόιδευε και όλα αυτά τα παράνομα και όλα αυτά με έχουν σοκάρει, όπως έχουν σοκάρει όλο τον πλανήτη, όλη την Ελλάδα».

Τι είπε ο υπνοθεραπευτής στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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