Την τελευταία του πνοή άφησε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε κέντρο αποκατάστασης. Το 27χρονο μοντέλο αντιμετώπιζε πολυετή προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ έδινε μάχη και με τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά, έως αυτή τη στιγμή, τα αίτια του θανάτου του.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, ο οποίος ζήτησε εκ μέρους των Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ ιδιωτικότητα, ώστε να μπορέσουν οι δύο γονείς να αντιμετωπίσουν τον θάνατο του γιου τους: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με τους γονείς του Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ / Φωτογρφαία: AP Images

Όσον αφορά στις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, έχει ήδη ζητηθεί από την οικογένεια να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η εξομολόγηση της αδελφής του, Κάια

Γεννημένος στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε ακολουθήσει και αυτός τον δρόμο του μόντελινγκ, όπως η μητέρα του, αλλά και η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ. Το νεαρό μοντέλο είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ λόγω της αντισυμβατικότητάς του.

Τον Δεκέμβριο του 2019 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το 2020 έκανε τατουάζ στο πρόσωπό του με τη λέξη «Misunderstood» («παρεξηγημένος»), το οποίο, όμως, αφαίρεσε έναν χρόνο αργότερα. Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε, είναι αρκετό για μένα».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Φωτογρφαία: AP Images

«Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δε σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθώ ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ», είχε δηλώσει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Μάλιστα, ο 27χρονος είχε δημοσειεύσει και μία σειρά από βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, τα οποία ονόμαζε «Mental Health Mondays». Σε ένα από αυτά είχε εξομολογηθεί ότι αν και η παιδική του ηλικία ήταν εξαιρετική, όταν ξεκίνησε να εργάζεται και απομακρύνθηκε από τον αθλητισμό «η ποιότητα της ζωής μου μειώθηκε ραγδαία».

Η Κάια Γκέρμπερ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ / Φωτογρφαία: AP Images

Η αδελφή του Πρίσλεϊ, Κάια Γκέρμπερ, είχε μιλήσει δημόσια σε συνέντευξή της στη Vogue, τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας για τη σκληρή μάχη που έδινε ο αδελφός της με τα ναρκωτικά. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», ανέφερε προσθέτοντας ότι συχνά έβαζε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα. Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη».

Θεωρούσε πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ μιλούσε τόσο ανοιχτά για τη ζωή του, αναφέροντας ότι: «Οι γονείς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ ιδιωτικοί άνθρωποι και δεν μοιράζονταν σχεδόν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απίστευτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι απόλυτα ανθρώπινος για όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και όταν προσπαθείς να κρύψεις κάτι, απλώς κάνεις τον άλλον να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν»..