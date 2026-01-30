Σίντι Κρόφορντ: Σε άψοψη φόρμα στα 59 της χρόνια - Βόλτα με τον σύζυγό της

Το ζευγάρι απόλαυσε μία βόλτα με ποδήλατα στο Μαϊάμι Μπιτς

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Κάια Γκέρμπερ μοιάζουν «σαν δυο σταγόνες νερό» / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο φακός απαθανάτισε την απαστράπτουσα Σίντι Κρόφορντ και τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ, να βολτάρουν στους δρόμους του Μαϊάμι, με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. 

Σίντι Κρόφορντ: Η ρετρό ανάρτηση για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

Σίντι Κρόφορντ: Σε άψοψη φόρμα στα 59 της χρόνια - Βόλτα με τον σύζυγό της

Σίντι Κρόφορντ: Σε άψοψη φόρμα στα 59 της χρόνια - Βόλτα με τον σύζυγό της

Φωτογραφίες: Profimedia.gr

Παρόλο που το Μαϊάμι Μπιτς φημίζεται για τις ηλιόλουστες μέρες του, αυτή τη φορά ο καιρός δεν ήταν με το μέρος του διάσημου ζευγαριού. Βέβαια, αυτό δε φάνηκε να τους πτοεί.

Το 59χρονο πρώην μοντέλο απόλαυσε την ποδηλατάδα της με τον 63χρονο δισεκατομυρριούχο επιχειρηματία σύζυγό της.

Σίντι Κρόφορντ: Σε άψοψη φόρμα στα 59 της χρόνια - Βόλτα με τον σύζυγό της

Η οικογένεια Γκέρμπερ: Από αριστερά Κάια και Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, Σίντι Κρόφορντ και Ράντι Γκέρμπερ / Φωτογρφαία: Ap images

Το ζευγάρι που είναι μαζί 28 χρόνια, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Κάια και τον Πρίσλεϊ, ενώ δηλώνουν ότι έχουν βρει τη μυστική συνταγή της ευτυχίας που χρειάζεται ένας γάμος. Όπως είχε γράψει σε δημοσίευσή του ο Ράντι με αφορμή την 23η επέτειο του ζευγαριού: «Το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο. Κρατήστε τον διασκεδαστικό».

H μοιραία γυναίκα της ροκ - Δυο κολλητοί φίλοι την ερωτεύτηκαν παράφορα

Το διάσημο πρώην μοντέλο, γνώρισε τον σύζυγό της σε μια περίοδο που η ζωή της έδινε απλόχερα τις επιτυχίες, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πριν από 28 χρόνια λοιπόν, ένωσαν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου και δε θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι με αυτή τους την απόφαση.

ΣΙΝΤΙ ΚΡΟΦΟΡΝΤ
 |
ΡΑΝΤ ΓΚΕΡΜΠΕΡR
 |
ΜΟΝΤΕΛΟ
