Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται

Η τιμή της έχει «εκτοξευτεί» μέσα σε λίγους μήνες

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Zlaťáky.cz)
Στα ύψη ο χρυσός. Νέο ρεκόρ στην τιμή της λίρας / Bίντεο αρχείου Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η χρυσή λίρα αποτελούσε ανέκαθεν για πολλούς Έλληνες επένδυση. Κανείς, όμως, δεν πίστευε πριν 20 – 30 χρόνια, ότι η τιμή της θα «εκτοξευόταν» μέσα σε λίγους μόνο μήνες, ξεπερνώντας μάλιστα έναν βασικό μισθό.   

Χρυσή λίρα: Έφτασε τα 1.000 ευρώ η τιμή της!

Η τιμή αγοράς της κανονικής χρυσής λίρας Αγγλίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026 αυξήθηκε κατά 33%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 971 ευρώ από 729 ευρώ. 

Χρυσή Λίρα: 5 δισ. ευρώ στα χέρια των Ελλήνων - Η επετειακή έκδοση «ΕΛ»

Εκτός αυτού, όμως, παράλληλα, αυξήθηκε και η τιμή πώλησης από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τους ιδιώτες, γεγονός που κάνει την αγορά χρυσής λίρας σήμερα σαφώς ακριβότερη. 

Έτσι, όσοι είχαν χρυσές λίρες στην κατοχή τους από το φθινόπωρο του 2025 βλέπουν σήμερα μια σημαντική αύξηση της αξίας τους, χωρίς φορολογική επιβάρυνση και με δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται

 Για όσους σκέφτονται να πουλήσουν χρυσές λίρες, οι τρέχουσες τιμές βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όσοι εξετάζουν τώρα την αγορά λιρών καλούνται να πληρώσουν σήμερα περισσότερο.  

Γιατί ανεβαίνει τόσο πολύ ο χρυσός - Οι λόγοι 

Η βασική αιτία πίσω από αυτή την άνοδο είναι το γενικό κλίμα ανασφάλειας διεθνώς.  

Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις, οι εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας δημιουργούν ένα περιβάλλον που προβληματίζει τις αγορές. 

Σε τέτοιες συνθήκες αβεβαιότητας, οι επενδυτές αποφεύγουν το ρίσκο και στρέφονται σε λύσεις που θεωρούνται πιο ασφαλείς, όπως ο χρυσός.  

Eπίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων. Όλο και περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κύκλος των υψηλών επιτοκίων ενδέχεται να ολοκληρώνεται. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι παραδοσιακές αποταμιευτικές επιλογές, όπως οι καταθέσεις και τα ομόλογα, χάνουν μέρος της ελκυστικότητάς τους, ενώ ο χρυσός επανέρχεται στο προσκήνιο ως εργαλείο διατήρησης αξίας. 

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες πολλών χωρών αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό. Χώρες όπως η Κίνα επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο και να ενισχύσουν τα εθνικά τους αποθέματα. Όταν οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν μαζικά χρυσό, η προσφορά περιορίζεται και οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω. 

