Χρυσή λίρα: Έφτασε τα 1.000 ευρώ η τιμή της!

Η περίφημη χρυσή λίρα Αγγλίας παραμένει εδώ και πέντε αιώνες ένα από τα πιο εμβληματικά νομίσματα διεθνώς, με την τιμή της, την περίοδο αυτή να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ. Η τιμή είναι εντυπωσιακά αυξημένη, σε σχέση με τα περίπου 600 ευρώ που κόστιζε το 2024, εξέλιξη που αντανακλά την ισχυρή ανοδική πορεία του χρυσού.

Στην Ελλάδα, η αγορά χρυσών λιρών γίνεται επίσημα κυρίως μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ελέγχει περίπου το 60% των συναλλαγών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει το υπόλοιπο. Η τιμολόγηση κάθε λίρας γίνεται από ειδικούς που αξιολογούν παράγοντες όπως η κατάστασή της, η χρονολογία και η σειρά έκδοσης. Συνολικά, η εγχώρια αγορά – θεσμική και ανεπίσημη – εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ.