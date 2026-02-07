Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Χίος, μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά του νησιού και άφησε πίσω της νεκρούς, τραυματίες και εικόνες που συγκλονίζουν. Ανάμεσά τους, παιδιά που δοκιμάστηκαν σκληρά σε μια διαδρομή - αγώνα επιβίωσης.

Το πρωί, το βλέμμα στράφηκε στο αεροδρόμιο της Χίου. Εκεί, κάτω από αυστηρά μέτρα, ξεκίνησε η επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι τραυματισμένων παιδιών στην Αθήνα. Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ απογειώθηκε με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μεταφέροντας ανήλικους που φέρουν σοβαρά τραύματα, κυρίως πολλαπλά κατάγματα.

Εικόνες από την αεροδιακομιδή / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Οι εικόνες από τη μεταφορά τους είναι ενδεικτικές της κατάστασης: φορεία, γιατροί και διασώστες σε απόλυτο συντονισμό, πρόσωπα κουρασμένα αλλά αποφασισμένα. Για τα παιδιά αυτά, η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι η ελπίδα για εξειδικευμένη φροντίδα και, κυρίως, για ασφάλεια.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου παραμένουν ακόμη τραυματίες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο περιστατικό. Το νησί, συνηθισμένο να στέκεται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, μετρά για ακόμη μία φορά απώλειες.

Πέντε παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα κι ένα είναι ασυνόδευτο / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις, όμως, υπάρχουν ιστορίες. Υπάρχουν παιδιά που ξύπνησαν σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, μακριά από τους δικούς τους, σε μια χώρα άγνωστη.

Το αεροσκάφος από τη Χίο / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)