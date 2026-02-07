Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB

Από τα 6 παιδιά, τα 5 φέρουν πολλαπλά κατάγματα - Ένα είναι ασυνόδευτο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 18:43 ΕΛΑΣ για επεισόδια ΑΠΘ: «Αναίτια και απρόκλητη επίθεση κατά αστυνομικών»
07.02.26 , 18:05 Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB
07.02.26 , 17:10 Νεφέλη Τίτα: Η σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
07.02.26 , 16:54 Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
07.02.26 , 15:57 Νέα Πέραμος: Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου
07.02.26 , 15:44 ΗΠΑ: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
07.02.26 , 15:17 Μαρία Καβογιάννη - Άννα Βίσση: «Τα έσπασαν» επί σκηνής
07.02.26 , 14:56 Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ – Τραυματίστηκε αστυνομικός
07.02.26 , 14:29 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
07.02.26 , 13:30 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το 2026 για τον έρωτα, τις σχέσεις και τον γάμο
07.02.26 , 12:23 Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»
07.02.26 , 11:43 Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
07.02.26 , 11:32 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»
07.02.26 , 11:19 Εξωπραγματικό το κόστος Μπενίτεθ για Αλαφούζο!
07.02.26 , 10:31 Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Χίος, μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά του νησιού και άφησε πίσω της νεκρούς, τραυματίες και εικόνες που συγκλονίζουν. Ανάμεσά τους, παιδιά που δοκιμάστηκαν σκληρά σε μια διαδρομή - αγώνα επιβίωσης.

Το πρωί, το βλέμμα στράφηκε στο αεροδρόμιο της Χίου. Εκεί, κάτω από αυστηρά μέτρα, ξεκίνησε η επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι τραυματισμένων παιδιών στην Αθήνα. Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ απογειώθηκε με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μεταφέροντας ανήλικους που φέρουν σοβαρά τραύματα, κυρίως πολλαπλά κατάγματα.

Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων

Αεροδιακομιδή από Χίο

Εικόνες από την αεροδιακομιδή / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Οι εικόνες από τη μεταφορά τους είναι ενδεικτικές της κατάστασης: φορεία, γιατροί και διασώστες σε απόλυτο συντονισμό, πρόσωπα κουρασμένα αλλά αποφασισμένα. Για τα παιδιά αυτά, η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι η ελπίδα για εξειδικευμένη φροντίδα και, κυρίως, για ασφάλεια.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου παραμένουν ακόμη τραυματίες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο περιστατικό. Το νησί, συνηθισμένο να στέκεται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, μετρά για ακόμη μία φορά απώλειες.

Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων

Αεροσκάφος του ΕΚΑΒ

Πέντε παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα κι ένα είναι ασυνόδευτο / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις, όμως, υπάρχουν ιστορίες. Υπάρχουν παιδιά που ξύπνησαν σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, μακριά από τους δικούς τους, σε μια χώρα άγνωστη.

Χίος: Συναγερμός για 12χρονο αγόρι που αγνοείται μετά το ναυάγιο

Αεροδιακομιδή από Χίο

Το αεροσκάφος από τη Χίο / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΣ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΝΑΥΑΓΙΟ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top