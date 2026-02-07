Μαρία Καβογιάννη - Άννα Βίσση: «Τα έσπασαν» επί σκηνής

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου η Μαρία Καβογιάννη.

Η αγαπημένη ηθοποιός διασκέδασε με την ψυχή της με τα τραγούδια της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, μέχρι που κάποια στιγμή ανέβηκε και στην πίστα! Όταν η Άννα Βίσση τής έδωσε το μικρόφωνο, η Μαρία Καβογιάννη ερμήνευσε με πάθος το «I Will Survive»! Η Άννα Βίσση έμεινε άναυδη και δε σταμάτησε στιγμή να τη στηρίζει, να γελάει και να την ενθαρρύνει να πει όλο το κομμάτι.

Το κοινό, όπως ήταν φυσικό, απόλαυσε το θέαμα χειροκροτώντας και τραγουδώντας μαζί τους.

Η Μαρία Καβογιάννη ξέρει να γοητεύει το κοινό όταν μας κάνει να «λιώνουμε» στα γέλια σε κωμικούς ρόλους της, αλλά και να μη σταματάμε να βουρκώνουμε, βλέποντάς τη σε δραματικές σειρές. Καθηλωτική ήταν και η ερμηνεία της στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro», όπου ενσαρκώνει τη «Μαρία» θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και μια μητέρα που αποδέχεται τη διαφορετικότητα του παιδιού της και είναι στο πλευρό του.

«Είναι ένας ρόλος πάρα πολύ πονεμένος. Έχουν υποστεί πολλοί άνθρωποι αυτή τη βία. Αυτό μας ενώνει. Μια, δύο φορές μου έτυχε να βρεθώ μια δύο γυναίκες, αγκαλιαστήκαμε, μου ζήτησαν να με αγκαλιάσουν και κλαίγαμε και οι δύο. Σαν να ξέραμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι αντίστοιχο, μάλλον ήμουν τυχερή. Είναι θλιβερό όμως», είχε δηλώσει στην εκπομπή Γεια σου.