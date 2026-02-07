Μαρία Καβογιάννη - Άννα Βίσση: «Τα έσπασαν» επί σκηνής

Η ηθοποιός ερμήνευσε με πάθος το «I Will Survive»!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 18:43 ΕΛΑΣ για επεισόδια ΑΠΘ: «Αναίτια και απρόκλητη επίθεση κατά αστυνομικών»
07.02.26 , 18:05 Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB
07.02.26 , 17:10 Νεφέλη Τίτα: Η σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
07.02.26 , 16:54 Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
07.02.26 , 15:57 Νέα Πέραμος: Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου
07.02.26 , 15:44 ΗΠΑ: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
07.02.26 , 15:17 Μαρία Καβογιάννη - Άννα Βίσση: «Τα έσπασαν» επί σκηνής
07.02.26 , 14:56 Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ – Τραυματίστηκε αστυνομικός
07.02.26 , 14:29 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
07.02.26 , 13:30 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το 2026 για τον έρωτα, τις σχέσεις και τον γάμο
07.02.26 , 12:23 Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»
07.02.26 , 11:43 Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
07.02.26 , 11:32 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»
07.02.26 , 11:19 Εξωπραγματικό το κόστος Μπενίτεθ για Αλαφούζο!
07.02.26 , 10:31 Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση και Μαρία Καβογιάννη σε ένα μοναδικό ντουέτο επί σκηνής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου η Μαρία Καβογιάννη.

Η αγαπημένη ηθοποιός διασκέδασε με την ψυχή της με τα τραγούδια της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, μέχρι που κάποια στιγμή ανέβηκε και στην πίστα! Όταν η Άννα Βίσση τής έδωσε το μικρόφωνο, η Μαρία Καβογιάννη ερμήνευσε με πάθος το «I Will Survive»! Η Άννα Βίσση έμεινε άναυδη και δε σταμάτησε στιγμή να τη στηρίζει, να γελάει και να την ενθαρρύνει να πει όλο το κομμάτι.

Το κοινό, όπως ήταν φυσικό, απόλαυσε το θέαμα χειροκροτώντας και τραγουδώντας μαζί τους.

καβογιαννη βισση

Η Μαρία Καβογιάννη ξέρει να γοητεύει το κοινό όταν μας κάνει να «λιώνουμε» στα γέλια σε κωμικούς ρόλους της, αλλά και να μη σταματάμε να βουρκώνουμε, βλέποντάς τη σε δραματικές σειρές. Καθηλωτική ήταν και η ερμηνεία της στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro», όπου ενσαρκώνει τη «Μαρία» θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και μια μητέρα που αποδέχεται τη διαφορετικότητα του παιδιού της και είναι στο πλευρό του.

«Είναι ένας ρόλος πάρα πολύ πονεμένος. Έχουν υποστεί πολλοί άνθρωποι αυτή τη βία. Αυτό μας ενώνει. Μια, δύο φορές μου έτυχε να βρεθώ μια δύο γυναίκες, αγκαλιαστήκαμε, μου ζήτησαν να με αγκαλιάσουν και κλαίγαμε και οι δύο. Σαν να ξέραμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι αντίστοιχο, μάλλον ήμουν τυχερή. Είναι θλιβερό όμως», είχε δηλώσει στην εκπομπή Γεια σου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top