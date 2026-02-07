Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»

Το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί στη Σαουδική Αραβία

Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπηριδωνίδης

Πριν από λίγες ημέρες, η influencer έκανε γνωστό μέσω των social media, ότι ο αγαπημένος της της έκανε έκπληξη μία απόδραση για την επέτειο του ενός χρόνου σχέσης τους, με την ίδια να μην γνωρίζει μέχρι την τελευταία στιγμή τον προορισμό τους. Σε συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, ότι βρέθηκαν στο Ριάντ.

Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη κοινοποίησε μερικά Instagram stories και σε ένα από αυτά, έδειχνε τον σύντροφό της στο γήπεδο, που επισκέφτηκαν για να δουν από κοντά τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζει στο ματς της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ.  Παρ’ όλα αυτά, η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται ότι απογοήτευσε τον επιχειρηματία, με την influencer να σημειώνει: «Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δούμε τον Κριστιάνο. Μαντέψτε τι έπαθε ο Ρομπέρτο που δεν θα παίξει σήμερα». Σε άλλο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε για τον σύντροφό της, «ο Ρομπέρτο δε μιλιέται».

Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
Πρόσφατα, το ζευγάρι έκλεισε έναν χρόνο σχέσης με την Ιωάννα Τούνη να δημοσιεύει στα social media τα 364 τριαντάφυλλα που δέχτηκε από τον επιχειρηματία, ένα για κάθε ημέρα του χρόνου που πέρασαν μαζί.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη είναι 31 ετών, είναι αθλητικός τύπος και αγωνίζεται στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas. Στην προσωπική του ζωή επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συχνές αναρτήσεις στα social media. Ο επιχειρηματίας έχει πραγματοποιήσει ταξίδια σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και σε εξωτικούς και πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο. Έχει επιχειρηματική παρουσία στον χώρο της εστίασης, ως μέτοχος σε τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε beach bar στη Χαλκιδική.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
