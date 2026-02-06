Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης

Οι δύο παρουσιαστές πόζαραν χαμογελαστοί πλάι πλάι

Χρ. Φερεντίνος: «Δεν έχω δεχθεί ακόμη κάποια πρόταση για παρουσίαση στην πρωινή ζώνη»/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας συναντήθηκαν στην ίδια εκδήλωση και μάλιστα, ανήρτησαν μία φωτογραφία τους.

Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου η παρουσιάστρια του «Super Kατερίνα» και ο παρουσιαστής του «Πρωινού» στον ANT1, βρέθηκαν, ο καθένας με την παρέα του, στο Γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί πλάι πλάι δημοσιεύοντας τη φωτογραφία τους στο Instagram. 

Δες τη φωτογραφία:

κατερινα κανουργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα

«Το να ακούγεται ότι συζητάει και κάποιος άλλος είναι άκομψο λίγο. Αυτό μόνο. […] Δεν μπορείς να πεις σε έναν παρουσιαστή που είναι στο level του Φερεντίνου “έλα και κάνε ντουέτο με κάποιον άλλον”. Και του κάνεις την πρώτη κρούση μόνος του. Eίναι στα μεγαλύτερα ονόματα.

Όταν κάποιος κάνει κολλητή παρέα με κάποιον άλλον, δεν πάει και καλά να κάνει εκπομπή. Δεν σημαίνει ότι αυτή η εκπομπή θα έχει επιτυχία.

 

Εγώ πιστεύω ότι ένας παρουσιαστής, όταν είναι τόσο καλός όσο είναι ο Φερεντίνος, μπορεί να κάνει τα πάντα και με μεγάλη επιτυχία. Το θέμα είναι ότι εγώ δε νομίζω ότι θα κάνει πρωινό», ξεκίνησε να λέει η Κατερίνα Καινούργιου το μεσημέρι της Παρασκευής, στη Super Κατερίνα σχολιάζοντας τη φήμη που θέλει Φερεντίνο-Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

«Εννοώ ότι για του χρόνου, απ’ ό,τι ξέρω, το πρόγραμμα θα παραμείνει όπως είναι στον ΑΝΤ1. Επειδή έχει ακουστεί για τον ΑΝΤ1 και ήταν και άκομψο και για τον Γιώργο τον Λιάγκα, το έχω πει εγώ αυτό. Από ό,τι ξέρω, ο Γιώργος θα συνεχίσει να κάνει το πρωινό, οπότε…» σημείωσε στο τέλος η παρουσιάστρια.

