Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα

Ξεχωριστές ήταν αυτές οι ημέρες για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς είχε τα γενέθλιά του ο πολυαγαπημένος της μπαμπάς. Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» ετοίμασε μία υπέροχη τούρτα- έκπληξη για τον πατέρα της και τα 79α γενέθλιά του που ήταν στις 4 Φεβρουαρίου.

Η τούρτα έγραφε «Χρόνια Πολλά παππού» και απεικόνιζε τον ίδιο κύριο Θοδωρή Χρηστίδη μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Φτιαγμένη με πολλή αγάπη, η τούρτα συγκίνησε πολύ τον μπαμπά της Σίσσυς Χρηστίδου, με την παρουσιάστρια να απαθανατίζει τη στιγμή και να τη μοιράζεται στα social media.

Δες το στιγμιότυπο που ανήρτησε στο Instagram η Σίσσυ:

Η 4η Φεβρουαρίου είναι μία μέρα γλυκόπικρη για την παρουσιάστρια, καθώς αυτή την ημέρα που είναι τα γενέθλια του μπαμπά της, έφυγε από τη ζωή η μαμά της, Μίνα.

«4 Φεβρουαρίου ~

Η μέρα που γεννήθηκε ο μπαμπάς..

Η μέρα που έφυγε η μαμά..

Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου..

Δεν ήταν τυχαία η μέρα αυτή.. τη μέρα αυτή τη διάλεξε.. την περίμενε..

Σήμερα γιορτάζω και τους δυο σας..

Την αγάπη σας… που έλαβα, που έζησα, που είχατε, που έχετε!

Η ευλογία να βλέπεις τους γονεις σου χέρι χέρι.. μέχρι το τέλος..

Να μην έχω δει ούτε ένα καβγά.. ούτε έναν.. και ποιος να με πιστέψει..

Οι δυο σας απέναντι στον κόσμο όλο.. πάντα από την ίδια πλευρά..

Η αγάπη σας..

Τα λουλούδια που της έφερνες και γελούσε.. «δεν έπρεπε βρε Θόδωρε» σου έλεγε, αλλά εσύ ήξερες.. τα γράμματα που της έγραφες, τα γράμματα που μας γράφεις, η φροντίδα, η ανιδιοτέλεια.. κάθε μέρα.. η αγάπη..

Έτσι έμαθα πως είναι η αγάπη..

Έτσι έμαθα να μην αντέχω τίποτα λιγότερο..

Γιατί άμα ζήσεις αγάπη σαν αυτή, δεν μπορεί κανείς να σε πείσει πως δεν υπάρχει..

Σας αγαπώ» είχε γράψει σε παλαιότερη ανάρτηση η Σίσσυ.

Φέτος συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της Μίνας Χρηστίδη. «Η απώλεια της μητέρας μου ήταν η πιο σκληρή εμπειρία της ζωής μου. Πήρα μια απόφαση που θέλει ενσυναίσθηση και δύναμη. Η ασθένεια της μαμάς μου με βοήθησε να αντιμετωπίσω τα υπόλοιπα πιο εύκολα, αφοσιώθηκα στη μαμά μου, αυτό ήταν το επίκεντρο για εμένα. Όταν έφυγε η μαμά άλλαξε, κι αυτό έφερε αλυσυδωτές αντιδράσεις. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιον που δεν ξέρει, οι αντιδράσεις μπορεί να φαίνονται ξαφνικές και πως δεν τις έχω ζυγίσει αλλά έχω κάνει πολλή υπομονή, πολλά χρόνια», είχε πει η παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στην Ελένη Μενεγάκη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με την πολυαγαπημένη της μητέρα