Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλια του!

Η φωτογραφία που πόσταρε η παρουσιάστρια από τα παλιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 17:31 Χίος: Συνελήφθη Μαροκινός ως διακινητής
04.02.26 , 17:20 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλια του!
04.02.26 , 16:59 Τα F - 35 στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια  με Χέγκσεθ στις ΗΠΑ
04.02.26 , 16:43 Τροιζηνία: Αδέρφια Έκαναν Διαρρήξεις Με Ανιχνευτές Μετάλλων
04.02.26 , 16:31 O Mεντιλίμπαρ απαντά στο αν θα γίνει προσθήκη στο ρόστερ
04.02.26 , 16:03 Φωτιά Βιολάντα: «Μπουσουλώντας Πήγαμε Προς Την Έξοδο»
04.02.26 , 16:01 Μιλένα Αποστολάκη: Οι viral ατάκες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
04.02.26 , 15:58 Γυναίκα Δάγκωσε Και Έκοψε Το Αυτί Του Συντρόφου Της
04.02.26 , 15:57 Γκολεμά: «Μια ευχάριστη ψυχαγωγική εκπομπή που θα μοιάζει με κάποια άλλη»
04.02.26 , 15:52 MasterChef 10: Απόψε η πρώτη Ομαδική Δοκιμασία - Μία μπριγάδα θα κερδίσει!
04.02.26 , 15:50 Τι είναι το «ICE OUT»
04.02.26 , 15:39 Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
04.02.26 , 15:32 Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
04.02.26 , 15:30 ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες
04.02.26 , 15:02 Δολοφονία Νέα Πέραμος: Η πεντάωρη κατάθεση της συντρόφου του και τα κενά
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές σε 10 περιοχές από απόψε
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για τη Σίσσυ Χρηστίδου από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στο προφίλ της στο Instagramn, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η οικογενειακή στιγμή με τον μπαμπά της

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από τη βάση της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της μια βαθιά προσωπική στιγμή, τιμώντας τα γενέθλια του πολυαγαπημένου της μπαμπά.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλια του!

Η Σίσσυ, ανέσυρε από το οικογενειακό αρχείο μια σπάνια, retro φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο αυτό, ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της, αποπνέοντας μια αίσθηση ασφάλειας και απόλυτης στοργής.

«Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε η ίδια, αποδεικνύοντας πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, για εκείνον θα παραμένει πάντα το μικρό του κορίτσι.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση «πλημμύρισε» από χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με τους followers της να στέλνουν τις δικές τους εγκάρδιες ευχές στον κ. Θοδωρή.

Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!

Αυτές τις ημέρες, η οικοδέσποινα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! βρίσκεται στη Μαδρίτη μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τον Παύλο Σταματόπουλο και μοιράζονται εικόνες μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλια του!

Το ταξίδι τους στην ισπανική πρωτεύουσα συνδυάζει χαλάρωση και στιγμές διασκέδαση. Μάλιστα πριν από μερικές ώρες η παρουσιάστρια δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά σε εστιατόριο της Μαδρίτης, απολαμβάνοντας κοκτέιλ σε χαλαρό κι ευχάριστο κλίμα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top