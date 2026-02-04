Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλια του!

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στο προφίλ της στο Instagramn, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από τη βάση της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της μια βαθιά προσωπική στιγμή, τιμώντας τα γενέθλια του πολυαγαπημένου της μπαμπά.

Η Σίσσυ, ανέσυρε από το οικογενειακό αρχείο μια σπάνια, retro φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο αυτό, ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της, αποπνέοντας μια αίσθηση ασφάλειας και απόλυτης στοργής.

«Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε η ίδια, αποδεικνύοντας πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, για εκείνον θα παραμένει πάντα το μικρό του κορίτσι.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση «πλημμύρισε» από χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με τους followers της να στέλνουν τις δικές τους εγκάρδιες ευχές στον κ. Θοδωρή.

Αυτές τις ημέρες, η οικοδέσποινα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! βρίσκεται στη Μαδρίτη μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τον Παύλο Σταματόπουλο και μοιράζονται εικόνες μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media.

Το ταξίδι τους στην ισπανική πρωτεύουσα συνδυάζει χαλάρωση και στιγμές διασκέδαση. Μάλιστα πριν από μερικές ώρες η παρουσιάστρια δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά σε εστιατόριο της Μαδρίτης, απολαμβάνοντας κοκτέιλ σε χαλαρό κι ευχάριστο κλίμα.