Σίσσυ Χρηστίδου: Η οικογενειακή στιγμή με τον μπαμπά της

Χρηστίδου: Με τον μπαμπά της στη Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει η Σίσσυ Χρηστίδου για το διαζύγιο από τον Μαραντίνη/ βίντεο από Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις μέρες των εορτών εκμεταλλεύτηκε η Σίσσυ Χρήστιδου για να πάει να δει την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσιάστρια του MEGΑ πέρασε χρόνο μαζί με τον μπαμπά της Θοδωρή και μοιράστηκε μία φωτογραφία με τους followers της στο Instagram. H ίδια του δίνει ένα τρυφερό φιλί ενώ στη λεζάντα γράφει:

Daddy” βάζοντας ένα emoji καρδιάς.

 

 

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν πάντα δεμένη με την οικογένεια της. Τόσο με τους γονείς της Θοδωρή και Μίνα όσο και με τον αδερφό της Γιάννη.

Όταν πριν από δυόμισι χρόνια έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα από καρκίνο ο κόσμος της διαλύθηκε. Κατάφερε όμως να πατήσει στα πόδια της και να στηρίξει τον μπαμπά της και τον αδερφό της.  Σε κάθε ευκαιρία η Σίσσυ έπαιρνε τα δύο της παιδιά Φίλιππο Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο και ανέβαιναν είτε Θεσσαλονίκη το χειμώνα είτε Χαλκιδική το καλοκαίρι.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο...τρόμαξε»

Η απώλεια της μαμάς της την καταρράκωσε ψυχολογικά καθώς είναι μία πολύ δεμένη οικογένεια. 

 

 

«Αντίο μαμά… Δεν θέλω να θρηνήσω τον χαμό σου, θέλω να γιορτάσω όσα έζησες, όσα ζήσαμε… Να γιορτάσω το πέρασμα σου απ´τη ζωή αυτή, που ήταν γεμάτο αγάπη και ανιδιοτέλεια…

Χαρά και αισιοδοξία που τόσο λείπει από τον κόσμο τούτο..Αντίο μαμά μου.. Στάσου μόνο λίγο.. Κοίτα πίσω σου… Έρχεται μαζί και το μικρό κορίτσι αυτό, που κρύβεται πάντα πίσω απ’ το φουστάνι σου..

Τούτη τη μαύρη ώρα, το χάνω και αυτό μαμά.. Μεγάλωσα μαμά. Σήμερα. Απότομα. Βίαια. Ακαριαία. Καλή αντάμωση…

Και όταν ξανασυναντηθούμε… κοιτά μανούλα μου, φουστάνι να φοράς… μέσα να τρέξω να χωθώ.. Σ´αγαπώ.. ~ 04-02-2022», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου και συγκίνησε όλους μας" είχε γράψει τη μέρα που η μητέρα της "πέταξε" στους ουρανούς.

 

 

Η παρουσιάστρια ωστόσο εκπλήρωσε την επιθυμία της μητέρας της η οποία ήθελε όλη η οικογένεια να είναι ενωμένη. Άλλωστε και η Σίσσυ πάντα είχε αδυναμία στον αδερφό της Γιάννη καθώς στα ανίψια της Θοδωρή και Ραφαέλα.

 

 

Τα δύο αδέρφια το έχουν καθιερώσει και περνάνε μαζί τις μέρες των γιορτών και τις καλοκαιρινές.

 

 

Δεν είναι λίγες άλλωστε οι φορές που Σίσσυ και Γιάννης μοιράζονται φωτογραφίες με τους followers τους στα social media από τις εξόδους τους. 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
