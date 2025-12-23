Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο...τρόμαξε»

«Εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω, το ένιωσα σε όλο μου το είναι»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι!», με αφορμή τη συνέντευξη της Στέλλας Κονιτοπούλου, η οποία αποκάλυψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη όταν η κόρη της έφυγε από το σπίτι.

Η παρουσιάστρια του Mega μοιράστηκε ένα προσωπικό περιστατικό που έζησε πρόσφατα στο αεροδρόμιο, βλέποντας μια άγνωστη γυναίκα να κλαίει για το παιδί της που φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δέχομαι να προλογίσω αφιλοκερδώς το βιβλίο του Λιάγκα»

Όπως είπε: «Είμαι πλήρως κλασική μαμά. Δηλαδή, δυστυχώς. Κι εγώ έφυγα από Θεσσαλονίκη, ήρθα Αθήνα. Παιδί μου, τώρα ήμασταν με τον αδερφό μου και με τα παιδιά στην Γερμανία. Και πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, βλέπω μια μαμά που είναι σε αυτή την κατάσταση, και την ακούω τώρα στα αγγλικά, που έχει τη μία την κόρη τη μικρή και χαιρετάει τη μεγάλη που φεύγει τώρα τον Σεπτέμβριο για σπουδές. 

Σίσσυ Χρηστίδου: «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι, για να προστατευτώ»

Η Σίσσυ περιέγραψε πώς δεν μπόρεσε να μείνει αδιάφορη και πλησίασε τη γυναίκα: «Πάω στην ξένη γυναίκα, την αγκαλιάζω. Παιδιά τρομάζει! Δε με ήξερε η κυρία! Ο Φίλιππος να με τραβάει από το πλάι και να μου λέει «μαμά σε παρακαλώ», σόρρυ να της λέει. Ο αδερφός μου… Σε καταλαβαίνω αλλά είναι υπερβολή. Δεν έχει σχέση με τη γυναίκα. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω, το ένιωσα σε όλο μου το είναι, ένιωσα πώς νιώθει αυτή η γυναίκα που χαιρετάει το παιδί της και που είναι… επειδή είχε αγκαλιά το παιδί της».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που συνέχισε να συγκινείται και αποφάσισε να προσφέρει ξανά την αγκαλιά της:«Κλαίει αυτή, πηγαίνουμε μέσα εμείς στα διαβατήρια. Κλαίω εγώ, έχω αρχίσει και κλαίω πια. Δεν έχουν καταλάβει η οικογένειά μου τι έχω δει. Και τους εξηγώ τι έχω δει. Και μετά μπαίνουν αυτοί μέσα και πηγαίνω και της λέω: “Συγγνώμη, μπορώ να σας κάνω μια αγκαλιά;” και μου κάνει αυτή “ναι!”. Πάρα πολύ ανάγκη την είχε την αγκαλιά μου, σε πληροφορώ».

Το περιστατικό αυτό φαίνεται να συνδέεται με τις σκέψεις της για τον γιο της, Φίλιππο Μαραντίνη, καθώς μετά την ολοκλήρωση του σχολείου πιθανότατα θα φύγει για σπουδές στο εξωτερικό γεγονός που προκαλεί στην παρουσιάστρια έντονα συναισθήματα και αγωνία.

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
