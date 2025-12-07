Σίσσυ Χρηστίδου: «Δέχομαι να προλογίσω αφιλοκερδώς το βιβλίο του Λιάγκα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! ότι θα δεχόταν να παρουσιάσει αφιλοκερδώς το βιβλίο του Γιώργου Λιάγκα, αν κι εφόσον εκείνος αποφάσιζε να το γράψει.

Ο Παύλος Σταματόπουλος ρώτησε την παρουσιάστρια αν θα παρουσίαζε το βιβλίο του παρουσιαστή, με την ίδια να απαντάει πως: «Έλα, πόσο ωραίο θα ήταν αυτό;».

«Θα προλογίσω το βιβλίο του Γιώργου Λιάγκα, αν το προλογίσω όπως θέλω. Δεν θα έχω κείμενο, θα πω ό,τι θέλω. Δέχομαι. Αφιλοκερδώς. Η χαρά μου θα ‘ναι εσωτερική», συμπλήρωσε με χιούμορ η παρουσιάστρια. «Θα πήγαινα. Τιμή μου» απάντησε ο Νίκος Συρίγος με τη σειρά του.

«Πραγματικά δεν έχουμε το ίδιο χιούμορ με τον Γιώργο Λιάγκα. Έχω το ίδιο χιούμορ με τον Τάσο Τεργιάκη και τη Φωτεινή Πετρογιάννη. Οπότε δεν έχουμε το ίδιο χιούμορ με τον Γιώργο Λιάγκα και ίσως γι’ αυτό έχουμε χαθεί», είπε επίσης η παρουσιάστρια.

«Θα γράψω βιβλίο, με τρώει και δε θα σας καλέσω. Θα βάλω και τη Σίσσυ Χρηστίδου να το προλογίσει», είπε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό την προηγούμενη εβδομάδα.

Θυμίζουμε ότι η κόντρα ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Γιώργο Λιάγκα, πυροδοτήθηκε κυρίως από τον τρόπο σχολιασμού στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη. Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την έκταση και το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.

Η παρουσιάστρια πρόσφατα δήλωσε ότι δε θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή του, καθώς ο τρόπος που παίρνει συνεντεύξεις την κάνει να αισθάνεται άβολα και ότι θα πιεστεί. Επίσης, έχει κάνει αιχμές για το ότι η εκπομπή του Λιάγκα «ψωνίζει» συνεργάτες από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Κατά καιρούς ο Λιάγκας έχει σχολιάσε ότι η κριτική της Χρηστίδου γίνεται «σε επίπεδο εμμονής» και πως εκείνος κάνει «δημοσιογραφία και όχι δημόσιες σχέσεις», υποστηρίζοντας ότι προστατεύει τους καλεσμένους του. Έχει εκφράσει επίσης την ενόχλησή του λέγοντας πως η εκπομπή της «ασχολείται με εμένα κάθε Σαββατοκύριακο».