Γιώργος Λιάγκας: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε εμμονικούς ανθρώπους»

Η πρώτη αντίδραση στα σχόλια Λαζόπουλου και Μουτίδου για εκείνον

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε μια απάντηση... όλο νόημα στα όσα είπαν μέσα από τις εκπομπές τους η Σοφία Μουτίδου και ο Λάκης Λαζόπουλος

Λάκης Λαζόπουλος: Διάβασε στο «αέρα» το εξώδικο που του έστειλε ο Λιάγκας

Συγκεκριμένα, λίγο πριν περάσει σε διαφημιστικό διάλειμμα, αποκάλυψε πως λαμβάνει μηνύματα από τηλεθεατές που τον ρωτούν αν σκοπεύει να απαντήσει στους επικριτές του. Όσοι συντονίστηκαν σήμερα στην εκπομπή του, περιμένοντας να δουν την αντίδρασή του στα λεγόμενα της ηθοποιού και του γνωστού κωμικού, μάλλον θα απογοητευτούν, καθώς, όπως είπε ο ίδιος, δεν πρόκειται να δώσει καμία απάντηση σε «εμμονικούς ανθρώπους». 

Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα. Εγώ πήγα θέατρο χθες, πήγα και είδα μια πολύ ωραία παράσταση με τον Κιμούλη, στο θέατρο Μουσούρη. Πολύ ωραία παράσταση, μετά πήγα και έφαγα κτλ. Δεν είδα τηλεόραση και κάποιοι άλλοι βλέπατε και μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, «δεν θα απαντήσεις, πρέπει να απαντήσεις, πρέπει να βγεις να απαντήσεις γιατί σε βρίζουν».

Η απάντηση... όλο νόημα του Γιώργου Λιάγκα σε Μουτίδου και Λαζόπουλο

Η απάντηση... όλο νόημα του Γιώργου Λιάγκα σε Μουτίδου και Λαζόπουλο

Για να το λήξουμε. Αν εδώ βλέπετε την εκπομπή σήμερα για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε τη, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια. Θέλω να πω κάτι. Εγώ θα σχολιάζω, όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε τώρα».

«Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές θα πω και εγώ την άποψή μου. Αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε για αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό το σχόλιο.

Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά και τα θετικά τους. Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω. Μακριά από εμένα αυτό», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

 

