Λάκης Λαζόπουλος: Διάβασε στο «αέρα» το εξώδικο που του έστειλε ο Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο Mega.

Αφού ο... τσαντιριώτης σχολίασε την έκρηξη που είχε ο παρουσιαστής για την ελληνική σημαία που «φόρεσε» on air ο Τάσος Ποτσέπης, στη σατιρική εκπομπή… ήρθε γράμμα!

Ο Λάκης Λαζόπουλος διάβασε δημόσια το εξώδικο που του έστειλε ο Γιώργος Λιάγκας

«Έχω γράμμα! Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση, το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του πολύ καλά. Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα... Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις», συμπλήρωσε στον αέρα της σατιρικής του εκπομπής.

Μετά το εξώδικο ο Λάκης Λαζόπουλος δεν... ξεμάτιασε τον Γιώργο Λιάγκα

Λίγα λεπτά αργότερα, δε, στην εκπομπή προβλήθηκε ακόμα ένα απόσπασμα από το Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Λάκη Λαζόπουλο να επισημαίνει με χιούμορ πως: «Δεν μπορώ να ξεματιάσω, Γιώργο και μετά το εξώδικο δε σε ξεματιάζω. Όχι, όχι! Κατ’ αρχήν, Γιώργο μου, ποιος σε ματιάζει; Εσύ ματιάζεσαι μόνος σου! Όλη μέρα μιλάς για τον εαυτό σου, ον βλέπεις απέναντι και σε ματιάζει. Αυτοματιάζεσαι! Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι, όλη μέρα».