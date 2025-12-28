Mazda CX-60 PHEV: Δοκιμάζουμε το νέο εντυπωσιακό plug-in μοντέλο

Made in Japan. Τρείς λέξεις που πιστοποιούν την αυθεντικότητα, την ποιότητα αλλά και την αξιοπιστία του ολακίνουργιου Mazda CX-60 PHEV που πήραμε στα χέρια μας για μια πολυήμερη δοκιμή. Με την πρώτη ματιά κερδίζει τις εντυπώσεις. Σχεδιαστικά αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo σε συνδυασμό και με την ιαπωνική έννοια του “Ma”, η οποία αντιπροσωπεύει την ήρεμη και αξιοπρόσεκτη ομορφιά του κενού χώρου, μέσα από την ανθεκτικότητα του νέου εντυπωσιακού SUV.

Το Mazda CX-60 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίστηκε στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα που εξέλιξε η Mazda με την κωδική ονομασία Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture. Η διαφορετικότητα του Mazda CX-60 PHEV από τη Χιροσίμα, εντοπίζεται στην λιτότητα και τον μινιμαλισμό σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Το μπροστινό μέρος είναι ογκώδες και ξεχωρίζει από την μεγάλη κάθετη μάσκα με τις νικελένιες λεπτομέρειες και τα στενόμακρα κομψά φωτιστικά σώματα LED Matrix, τα οποία αλλάζουν την κατεύθυνση της δέσμης τους ανάλογα με το περιβάλλον.

Με αυτόματη λειτουργία τα προηγμένα φωτιστικά σώματα του νέου Mazda CX-60 PHEV με την εντυπωσιακή σχεδίαση, κάνουν τη νύχτα...μέρα.

Στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ξεχωρίζουν τα όμορφα φωτιστικά σώματα ενώ οι αγωνιστικές δυνατότητες «προδιδονται» από τις τέσσερεις απολήξεις των εξατμίσεων κάτω από τους προφυλακτήρες.

Το μήκος του αμαξώματος φτάνει τα 4.745 χιλιοστά, το πλάτος τα 1.890 χιλιοστά και το ύψος αγγίζει τα 1.680 χιλιοστά. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.870 χιλιοστά, τιμή η οποία σε προδιοαθέτει για την ευρυχωρία των εσωτερικού.



Περνώντας στο πολυτελέστατο εσωτερικό εντοπίσαμε ή μάλλον ενημερωθήκαμε για μια λειτουργία που σε βοηθά να βρείς την σωστότερη θέση οδήγησης. Πρώτα από όλα το πολυλειτουργικό τιμόνι ρυθμίζεται ηλεκτρικά. Στην συνέχεια για να κάθεστε σωστά όταν οδηγείτε υπάρχει το καινοτόμο σύστημα Mazda Driver Personalization System. Με αυτό το σύστημα γράφετε χειροκίνητα το ύψος σας και αυτόματα μέσω μίας κάμερας αναγνωρίζει τον κάθε οδηγό και προσαρμόζει αυτόματα τη θέση του καθίσματος, έτσι ώστε να έχετε την σωστή οπτική επαφή με το head-up display, το τιμόνι και τους πλευρικούς καθρέφτες. Όταν σβήσετε τον κινητήρα όλα επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση, διευκολύνοντας σας κατά την έξοδο από το αυτοκίνητο.

Με τη μοναδικότητα της Mazda και εμπνευσμένο από την Ιαπωνική φιλοσοφία, οι σχεδιαστές έχουν δημιουργήσει ένα κομψό, υψηλής ποιότητας εσωτερικό που συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους και νέες τεχνολογίες. Το CX-60 εισάγει για πρώτη φορά τις ιδέες του Kaichô, της αρμονίας που προέρχεται από την ανάμειξη διαφορετικών υλικών και υφών, όπως ξύλο σφενδάμου, δέρμα Νάπα, ιαπωνικά υφάσματα και λεπτομέρειες από χρώμιο, αλλά και του Musubu, τον μοναδικό ιαπωνικό τρόπο δεσίματος υφασμάτων, που αποτέλεσε και την έμπνευση για τη ραφή του πίνακα οργάνων.



Από την θέση του οδηγού είχαμε στην διάθεση μας έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 12 ιντσών με αρκετές παραμετροποιήσεις και ακριβώς από πάνω ένα head-up display το οποίο προβάλει βασικές πληροφορίες, ώστε να μην απομακρύνετε τα μάτια σας από τον δρόμο.

Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μία κεντρική οθόνη 12,3 ιντσών η οποία προβάλει πλήθος ηλεκετρονικών συστημάτων για το infotainment και τα συστήματα ασφαλείας με τον χειριμό τους να γίνεται μέσω ενός περιστροφικού πιεζόμενου χειριστηρίου. Υπάρχει και φωνητικός οδηγός για απολλές από τις λειτουργίες των συστημάτων.

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-60 PHEV διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας i-Activsense της εταιρείας που βοηθάνε τον οδηγό, παρέχοντας κορυφαίες επιδόσεις ενεργητικής ασφάλειας στην κατηγορία και στοχεύοντας σε βαθμολογία ασφάλειας 5 αστέρων από τον Euro NCAP.

Το Mazda CX-60 είναι εξοπλισμένο με πολλά νέα συστήματα ασφάλειας: See-Through View - επόμενης γενιάς οθόνη προβολής 360ο που βελτιώνει την ορατότητα όταν οδηγείτε σε χαμηλές ταχύτητες, Turn Across Traffic Assist SBS-R ανίχνευση πεζών, τήρηση λωρίδας έκτακτης ανάγκης, i-Adaptive Cruise Control (i-ACC); και προειδοποίηση εξόδου οχήματος BSM.

Η Mazda έχει εισαγάγει ένα σύστημα προειδοποίησης δύο επιπέδων, το οποίο σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, όταν ξεπεραστεί το όριο ταχύτητας, εμφανίζεται πρώτα οπτική ειδοποίηση και στην συνέχεια ακολουθεί μια ηχητική προειδοποίηση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενεργοποιείται αυτόματα ξανά με την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου.



Όσον αφορά τους χώρους επιβατών αυτοί χαρακτηρίζονται ιδαίτερα άνετοι τόσο για τους μπροστινούς όσο και τους πίσω επιβάτες. Κάθονται αρχοντικά στα θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα. Ειδικά οι πίσω επιβάτες έχουν άπλετο χώρο για πόδια και κεφάλια. Η πανοραμική ηλεκτρική ανοιγόμενη οροφή δημιουργεί προσδίδει πόντους στο ευχάριστο περιβάλλον με τους ανοιχτούς χρωματισμούς στις δερμάτινες επενδύσεις.

Η πρακτικότητα κάνει την εμφάνιση της με πολλές θήκες για τα μικροαντικείμενά σας ενώ ο χώρος αποσκευών των 570 λίτρων είναι υπαραρκετός για τις αποσκευές όλων. Στο εσωτερικό του πορτμπαγκάζ υπάρχει και πρίζα 230V. Μάλιστα με την αναδίπλωση των πίσω διαιρούμενων καθισμάτων η τιμή εκτινάσσεται στα 1.726 λίτρα, τιμή που βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας.



Η υψηλή τεχνολογία του Mazda CX-60 PHEV πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή εισαγωγή plug-in υβριδικών μοντέλων. Αποτελείται από ένα «διαμάντι», άμεσου ψεκασμού, τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα Skyactiv-G 2.5 με απόδοση 185 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και ροπή 227 Nm (23,1 kgm) στην κλίμακα 3.000-3.700 σ.α.λ. και έναν μεγάλο ηλεκτροκινητήρα 100 kW ή 175 ίππων, ένα ολοκαίνουργιο αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων και μια μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 355 V, 17,8 kWh.

Ειχαμε στην διάθεση μας 5 προφίλ οδήγησης EV, Normal, Sport, Off-road και Towing, επιλογές που σου κάνουν πιο εύκολη την ζωή κινούμενος με βάση την οικονομική την ταχύτητα ή την κίνηση σε εκτός δρόμου διαδρομές. Αυτός ο συνδυασμός αποδίδει συνολική ισχύ 327 ίππους / 6.000 σ.α.λ. και άφθονη ροπή 500 Nm, καθιστώντας το πλέον, ως το πιο ισχυρό αυτοκίνητο δρόμου που έχει κατασκευάσει ποτέ η Mazda.

Το αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση ειδκά μέσα στην πόλη ενώ όταν αποφασίσεις να πατήσεις βαθιά το δεξί πεντάλ οι αλλαγές βοηθούν στην επιτάχυνση αν και θα τις θέλαμε λίγο πιο άμεσες. Βέβαια στην επιλογή του Sport προγράμματος οδήγησης όλα αλλάζουν με το Mazda CX-60 PHEV να σε «κολλάει» στην θέση σου. Για μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση υπάρχουν τα paddles πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι.

Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ το Mazda CX-60 PHEV προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 200 χλμ./ώρα.Μέσα στην πόλη κινηθήκαμε αμιγώς ηλετρικά με αυτονομία 60 χιλιόμετρα και μέ ταχύτητες μέχρι τα 100 χλμ.ώρα χρησιμοποιώντας με σύνεση το σύστημα ανάκτησης ενέργειας είτε με φρενάρισμα είτε αφήνοντας το γκάζι.

Τα πολύ καλά νέα συνεχίζονται στον τομέα της μέσης κατανάλωσης καυσίμου καθώς σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP είναι μόλις 1,5 λίτρα/100 χλμ. και οι συνδυασμένες εκπομπές CO2 WLTP μόνο 33 γρμ./χλμ.

Για τη φόρτιση της εν λόγω μπαταρίας του νέου Mazda CX-60 PHEV , σε wallbox 11 kW χρειάζονται 2 ώρες και 20 λεπτά.



Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει τοποθετηθεί μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα και όσο το δυνατόν χαμηλότερα εντός του αμαξώματος, πετυχαίνοντας ένα ιδιαίτερα χαμηλό κέντρο βάρους στο νέο Mazda CX-60 PHEV. Αυτό, σε συνδυασμό με ένα μόνιμο σύστημα τετρακίνησης που ενσωματώνει τη μετάδοση της ροπής μεταξύ των αξόνων, δίνει στο αυτοκίνητο ανώτερα χαρακτηριστικά οδικής συμπεριφοράς, που έρχονται στο ίδιο επίπεδο με τα καλύτερα αυτοκίνητα της premium κατηγορίας και σαφώς ακριβότερες προτάσεις του ανταγωνισμού.

Η ανάρτηση του Mazda CX 60 PHEV, αποτελείται από διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πέντε αρθρώσεων πίσω.

Από την θέση του οδηγού νοιώθεις τον όγκο, το βάρος αλλά και την στιβαρότητα του αμαξώματος με τις αναρτήσεις να διαχειρίζονται άψογα όλες αυτές τις παραμέτρους. Στην πράξη είναι ένα αυτοκίνητο απολαυστικό στην οδήγηση, ιδανικό για να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, «καταπίνοντας» τα χιλιόμετρα με εξαιρετική ποιότητα κύλισης αφήνοντας ξεκούραστους τους επιβάτες. Πέρα των απόλυτων αριθμών που αναφέραμε παραπάνω, το Mazda CX-60 είναι απολαυστικό σε κάθε είδους διαδρομή. Ο αυτοκινητόδρομος είναι το στοιχείο του, αφού ανεβάζει χιλιόμετρα με άνεση.



Η ρύθμιση της ανάρτησης αλλά και η τετρακίνηση i-Activ AWD, η οποία ενεργοποιείται με transfer case και πολύδισκο συμπλέκτη, κατανέμει εντυπωσιακά τη ροπή στους δυο άξονες Οι κλίσεις στις στροφές παρά την αυξημένηα απόσταση κατά σχεδόν 17 εκατοστά από το έδαφος είναι περιορισμένες ενώ την ίδια στιγμή η ρύθμιση της εξαλείφει τις τάσεις πλεύσης στις μεγάλες ταχύτητες.

Η τετρακίνηση όπως είπαμε ελέγχεται ηλεκτρονικά, και σε κανονικές συνθήκες η κίνηση μεταφέρεται στους πίσω τροχούς σε ποσοστό 90%, ενώ ανάλογα με τις συνθήκες μοιράζεται 50:50 μπροστά-πίσω.

Στην πράξη κινηθήκαμε σε απότομους χωματόδρομους και σε λασπώδεις και αμμώδεις επιφάνειες εκεί όπου η τετρακίνηση αλλά και η εναλλαγή των προγραμμάτων οδήγησης διαμόρφωσε την συμπεριφορά του αυτοκινήτου της δοκιμής μας, δίνοντας μας την δυνατότητα να κινηθούμε απροβλημάτιστα και χωρίς «τραυματισμούς» στο κάτω μέρος.

Επιπλέον υπάρχει και σύστημα αυτόματης κατάβασης.Το σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους μπροστά και πίσω (δίσκοι 347 mm εμπρός, 328 mm πίσω) είναι αποτελεσματικά και προσφέρουν άριστη αίσθηση.



Πάμε στο συμπέρασμα που αποκομίσαμε μετά την δοκιμή μας στο σποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές.Το Mazda CX-60 PHEV είναι ένα εντυπωσιακό SUV με υψηλή ποιότητα κατασκευής , πολυτέλεια και υψηλή τεχνολογία άνεσης και ασφάλειας , το οποίο μπορεί να κοιτάξει στα μάτια άλλες premium γερμανικές προτάσεις.

«Δεν σπάει, δεν χαλάει» και συνοδεύεται από 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 χλμ. και φυσικά την εξυπηρέτηση που προσφέρει το δίκτυο του Ομίλου Συγγελίδη. Οι τιμές ξεκινούν από 58.087 ευρώ. Για την πιο πλούσια έκδοση Takumi χρειάζεστε 63.691 ευρώ, ενώ στη κορυφαία έκδοση Takumi/Comfort/CS/DA/SR, με την ηλιοροφή η τιμή ανεβαίνει 71.411 ευρώ.