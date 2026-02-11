Χαλάνδρι: Γονείς & μαθητές εναντίον της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ - Βίντεο

Απομακρύνθηκε τελικά η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά τις καταγγελίες γονέων και μαθητών ότι τους έβαζε ακόμη και να σκάβουν για να τους σβήσει απουσίες. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει διευθύντρια και γονείς να έρχονται κυριολεκτικά στα χέρια.

Η διευθύντρια είναι περικυκλωμένη από γονείς και μαθητές, οι οποίοι τη γιουχάρουν. Της ζητούν να παραιτηθεί. Για ποιους λόγους όμως ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της από τη θέση της διευθύντριας του σχολείου;

Καταγγελίες μαθητών: «Μας έλεγε σκάψτε για να σας σβήσω τις απουσίες»

«Προκειμένου να σβηστούν οι απουσίες που έχουν πάρει από κάποιες μαζικές αποβολές, θα πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες. Και μαθαίνω από το παιδί μου ότι το είχε βάλει να σκάψει κάποιο αυλάκι».

Όταν οι μαθητές έκαναν αυτό που τους είπε… «Δεν τους έσβησε τις απουσίες. Τους έδωσε ένα καρότο, τους ξεγέλασε και τελικά ούτε το αντίτιμο τους έδωσε».

Οι μαθητές καταγγέλλουν επίσης πως η διευθύντρια τους είχε βάλει χρονικό όριο για να πάνε τουαλέτα.

«Τρία-τέσσερα λεπτά. Έχει τύχει να πάω στο γραφείο και να μου πει “ήσουν στο μπάνιο;”. Της λέω “ναι”. Γράφει ονοματεπώνυμο για να ξέρει ποιες είμαστε, αν αργήσουμε να πάρει απουσία».

Η διευθύντρια του ΕΠΑΛ αρκέστηκε να πει «Δεν ξέρω τι λέτε».

Καταγγελία πατέρα: «Με κόφτη πήγαν να κόψουν το δάκτυλο του γιου μου»

Όλα ξεκίνησαν όταν μαθητές είχαν κάνει κατάληψη, ζητώντας να λυθούν προβλήματα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Τότε η διευθύντρια, μαζί με έναν καθηγητή, προσπάθησαν να κόψουν την αλυσίδα που είχαν βάλει στην είσοδο.

«Έβαλαν τον κοφτή, τον σιδερένιο μεταλλικό κοφτή αντικειμένων, και πήγαν να κόψουν το δάχτυλο του γιου μου».

Όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο κλίμα ανάμεσα σε διευθύντρια, καθηγητές αλλά και μαθητές.

Τελικά, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η διευθύντρια βρέθηκε εκτός σχολικής μονάδας, καθώς μετατέθηκε σε διοικητική θέση σε γραφείο.