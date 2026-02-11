Χαλάνδρι: Γονείς & μαθητές εναντίον της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ - Βίντεο

Απομακρύνθηκε τελικά από το σχολείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 22:58 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης Άνοιξε 10 Καταστήματα Σε Ένα Βράδυ
11.02.26 , 22:54 Έσκαγαν Λάστιχα Οχημάτων & Άρπαζαν Χρήματα Από Αναλήψεις
11.02.26 , 22:51 Πανεπιστημιούπολη: Άγριο Οπαδικό Επεισόδιο Με 2 Τραυματίες
11.02.26 , 22:39 Πέθανε ο ηθοποιός James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών
11.02.26 , 22:39 Άγρια συμπλοκή ανηλίκων: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου καραμπίτ
11.02.26 , 22:35 MasterChef: Μπόνους δοκιμασία με 5 θετικές ψήφους για τη νικήτρια μπριγάδα
11.02.26 , 22:33 Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο
11.02.26 , 22:19 Κατολίσθηση Βράχων Έκλεισε Την Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως
11.02.26 , 22:04 Χαλάνδρι: Γονείς & μαθητές εναντίον της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ - Βίντεο
11.02.26 , 21:43 Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»
11.02.26 , 21:35 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες μαγειρεύουν για τους κατοίκους της Καρυάς
11.02.26 , 21:30 Τον χαβά του ο Φιντάν με προκλητικές δηλώσεις για τον Δένδια
11.02.26 , 21:27 Θλίψη στο Ηράκλειο: «Έσβησε» ξαφνικά 58χρονος γυμναστής
11.02.26 , 20:46 Το παρασκήνιο της συνάντησης Mητσοτάκη – Ερντογάν και το μενού στο δείπνο
11.02.26 , 20:44 Άρτα: «Ράγισαν» κι οι πέτρες στην κηδεία της 35χρονης Ευανθίας
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απομακρύνθηκε τελικά η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά τις καταγγελίες γονέων και μαθητών ότι τους έβαζε ακόμη και να σκάβουν για να τους σβήσει απουσίες. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει διευθύντρια και γονείς να έρχονται κυριολεκτικά στα χέρια.

Η διευθύντρια είναι περικυκλωμένη από γονείς και μαθητές, οι οποίοι τη γιουχάρουν. Της ζητούν να παραιτηθεί. Για ποιους λόγους όμως ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της από τη θέση της διευθύντριας του σχολείου;

ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Απουσίες ή σκάψιμο - Οι ακραίες πρακτικές της διευθύντριας

Καταγγελίες μαθητών: «Μας έλεγε σκάψτε για να σας σβήσω τις απουσίες»

Καταγγελίες μαθητών: «Μας έλεγε σκάψτε για να σας σβήσω τις απουσίες»

«Προκειμένου να σβηστούν οι απουσίες που έχουν πάρει από κάποιες μαζικές αποβολές, θα πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες. Και μαθαίνω από το παιδί μου ότι το είχε βάλει να σκάψει κάποιο αυλάκι».

Όταν οι μαθητές έκαναν αυτό που τους είπε… «Δεν τους έσβησε τις απουσίες. Τους έδωσε ένα καρότο, τους ξεγέλασε και τελικά ούτε το αντίτιμο τους έδωσε».

Οι μαθητές καταγγέλλουν επίσης πως η διευθύντρια τους είχε βάλει χρονικό όριο για να πάνε τουαλέτα.

«Τρία-τέσσερα λεπτά. Έχει τύχει να πάω στο γραφείο και να μου πει “ήσουν στο μπάνιο;”. Της λέω “ναι”. Γράφει ονοματεπώνυμο για να ξέρει ποιες είμαστε, αν αργήσουμε να πάρει απουσία».

Η διευθύντρια του ΕΠΑΛ αρκέστηκε να πει «Δεν ξέρω τι λέτε».

Καταγγελία πατέρα: «Με κόφτη πήγαν να κόψουν το δάκτυλο του γιου μου»

Καταγγελία πατέρα: «Με κόφτη πήγαν να κόψουν το δάκτυλο του γιου μου»

Όλα ξεκίνησαν όταν μαθητές είχαν κάνει κατάληψη, ζητώντας να λυθούν προβλήματα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Τότε η διευθύντρια, μαζί με έναν καθηγητή, προσπάθησαν να κόψουν την αλυσίδα που είχαν βάλει στην είσοδο.

«Έβαλαν τον κοφτή, τον σιδερένιο μεταλλικό κοφτή αντικειμένων, και πήγαν να κόψουν το δάχτυλο του γιου μου».

Όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο κλίμα ανάμεσα σε διευθύντρια, καθηγητές αλλά και μαθητές.

Τελικά, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η διευθύντρια βρέθηκε εκτός σχολικής μονάδας, καθώς μετατέθηκε σε διοικητική θέση σε γραφείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΑΛ
 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 |
ΚΑΤΑΛΗΨΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top