Θλίψη στο Ηράκλειο: «Έσβησε» ξαφνικά 58χρονος γυμναστής

Κατέρρευσε μέσα στο γυμναστήριό του - Τον βρήκε η αδερφή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 22:58 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης Άνοιξε 10 Καταστήματα Σε Ένα Βράδυ
11.02.26 , 22:54 Έσκαγαν Λάστιχα Οχημάτων & Άρπαζαν Χρήματα Από Αναλήψεις
11.02.26 , 22:51 Πανεπιστημιούπολη: Άγριο Οπαδικό Επεισόδιο Με 2 Τραυματίες
11.02.26 , 22:39 Πέθανε ο ηθοποιός James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών
11.02.26 , 22:39 Άγρια συμπλοκή ανηλίκων: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου καραμπίτ
11.02.26 , 22:35 MasterChef: Μπόνους δοκιμασία με 5 θετικές ψήφους για τη νικήτρια μπριγάδα
11.02.26 , 22:33 Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο
11.02.26 , 22:19 Κατολίσθηση Βράχων Έκλεισε Την Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως
11.02.26 , 22:04 Χαλάνδρι: Γονείς & μαθητές εναντίον της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ - Βίντεο
11.02.26 , 21:43 Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»
11.02.26 , 21:35 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες μαγειρεύουν για τους κατοίκους της Καρυάς
11.02.26 , 21:30 Τον χαβά του ο Φιντάν με προκλητικές δηλώσεις για τον Δένδια
11.02.26 , 21:27 Θλίψη στο Ηράκλειο: «Έσβησε» ξαφνικά 58χρονος γυμναστής
11.02.26 , 20:46 Το παρασκήνιο της συνάντησης Mητσοτάκη – Ερντογάν και το μενού στο δείπνο
11.02.26 , 20:44 Άρτα: «Ράγισαν» κι οι πέτρες στην κηδεία της 35χρονης Ευανθίας
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας ακόμη αιφνίδιος θάνατος συγκλονίζει, αυτή τη φορά, την Κρήτη. Ένας 58χρονος γυμναστής και πρώην πρωταθλητής στον ακοντισμό κατέρρευσε μέσα στο γυμναστήριό του. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η αδελφή του, που τον αναζητούσε για ώρες.

Η οικογένειά του αναζητά πλέον απαντήσεις για το πώς ένας άνθρωπος που, όπως λένε, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, «έσβησε» ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τρία παιδάκια ορφανά.

Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου βρέφος 5 ημερών

58χρονος γυμναστής: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδελφή του μέσα στο γυμναστήριό του

Μέσα στον χώρο που αγαπούσε να βρίσκεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, ο Γιώργος Γεωργάκης, γυμναστής και πρώην πρωταθλητής στίβου, άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, στο γυμναστήριό του, στον Άη Γιάννη Χωστό, στο Ηράκλειο Κρήτης.

58χρονος γυμναστής: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδελφή του μέσα στο γυμναστήριό του

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε μόνος του μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου, γύρω στις 9 το βράδυ. Είχε ραντεβού με την αδελφή του. Όταν εκείνη πήγε να τον αναζητήσει, δεν μπόρεσε να τον βρει, ούτε να ανοίξει την πόρτα, ενώ δεν απαντούσε και στο κινητό του.

«Με φώναξαν για ΚΑΡΠΑ και κατέβηκα. Είμαι φυσικοθεραπεύτρια, έχω εξειδίκευση στο ΚΑΡΠΑ. Δεν είχε έρθει ακόμα κανείς. Μετά ήρθε μια κινητή μονάδα, έφεραν απινιδωτή και συνεχίστηκε η ΚΑΡΠΑ για μία ώρα, χωρίς αποτέλεσμα όμως».

Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και παιδί

Σύμφωνα με τους δικούς του ανθρώπους, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το ερώτημα «τι οδήγησε στον θάνατο τον 58χρονο γυμναστή», που άφησε πίσω του τρία παιδιά και μια σύζυγο, αναμένεται να απαντηθεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

«Ήρθα και είδα εδώ στην πόρτα, τον είχαν κάτω και του έκαναν ΚΑΡΠΑ. Μία ώρα προσπαθούσαν οι άνθρωποι. Η αδελφή του ήρθε να τον πάρει και, επειδή δεν άνοιγε, έγινε όλο αυτό μετά».

58χρονος γυμναστής: Τα τελευταία χρόνια βοηθούσε παιδιά με αναπηρία και αυτισμό μέσω της γυμναστικής

58χρονος γυμναστής: Τα τελευταία χρόνια βοηθούσε παιδιά με αναπηρία και αυτισμό μέσω της γυμναστικής

Τα τελευταία χρόνια είχε αφιερώσει την ψυχή του σε κάτι πολύ σπουδαίο: βοηθούσε παιδιά με αναπηρία και αυτισμό μέσα από τη γυμναστική.

«Είχαμε και σήμερα μάθημα στις 6 η ώρα και πρέπει να διαχειριστώ πώς θα το πω στο παιδί», λέει η Αγγελική Μπαλτατζή, ιδρύτρια «Her - Autism».

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο διαδίκτυο τον αποχαιρέτησε και η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου.

«Το πιο παράξενο και άδικο της υπόθεσης είναι πως ο Γιώργος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα με την υγεία του. Αθλητής μια ζωή, πρόσεχε, ήταν γερός».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top