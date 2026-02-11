Θλίψη στο Ηράκλειο: «Έσβησε» ξαφνικά 58χρονος γυμναστής

Ένας ακόμη αιφνίδιος θάνατος συγκλονίζει, αυτή τη φορά, την Κρήτη. Ένας 58χρονος γυμναστής και πρώην πρωταθλητής στον ακοντισμό κατέρρευσε μέσα στο γυμναστήριό του. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η αδελφή του, που τον αναζητούσε για ώρες.

Η οικογένειά του αναζητά πλέον απαντήσεις για το πώς ένας άνθρωπος που, όπως λένε, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, «έσβησε» ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τρία παιδάκια ορφανά.

Μέσα στον χώρο που αγαπούσε να βρίσκεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, ο Γιώργος Γεωργάκης, γυμναστής και πρώην πρωταθλητής στίβου, άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, στο γυμναστήριό του, στον Άη Γιάννη Χωστό, στο Ηράκλειο Κρήτης.

58χρονος γυμναστής: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδελφή του μέσα στο γυμναστήριό του

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε μόνος του μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου, γύρω στις 9 το βράδυ. Είχε ραντεβού με την αδελφή του. Όταν εκείνη πήγε να τον αναζητήσει, δεν μπόρεσε να τον βρει, ούτε να ανοίξει την πόρτα, ενώ δεν απαντούσε και στο κινητό του.

«Με φώναξαν για ΚΑΡΠΑ και κατέβηκα. Είμαι φυσικοθεραπεύτρια, έχω εξειδίκευση στο ΚΑΡΠΑ. Δεν είχε έρθει ακόμα κανείς. Μετά ήρθε μια κινητή μονάδα, έφεραν απινιδωτή και συνεχίστηκε η ΚΑΡΠΑ για μία ώρα, χωρίς αποτέλεσμα όμως».

Σύμφωνα με τους δικούς του ανθρώπους, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το ερώτημα «τι οδήγησε στον θάνατο τον 58χρονο γυμναστή», που άφησε πίσω του τρία παιδιά και μια σύζυγο, αναμένεται να απαντηθεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

«Ήρθα και είδα εδώ στην πόρτα, τον είχαν κάτω και του έκαναν ΚΑΡΠΑ. Μία ώρα προσπαθούσαν οι άνθρωποι. Η αδελφή του ήρθε να τον πάρει και, επειδή δεν άνοιγε, έγινε όλο αυτό μετά».

58χρονος γυμναστής: Τα τελευταία χρόνια βοηθούσε παιδιά με αναπηρία και αυτισμό μέσω της γυμναστικής

Τα τελευταία χρόνια είχε αφιερώσει την ψυχή του σε κάτι πολύ σπουδαίο: βοηθούσε παιδιά με αναπηρία και αυτισμό μέσα από τη γυμναστική.

«Είχαμε και σήμερα μάθημα στις 6 η ώρα και πρέπει να διαχειριστώ πώς θα το πω στο παιδί», λέει η Αγγελική Μπαλτατζή, ιδρύτρια «Her - Autism».

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο διαδίκτυο τον αποχαιρέτησε και η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου.

«Το πιο παράξενο και άδικο της υπόθεσης είναι πως ο Γιώργος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα με την υγεία του. Αθλητής μια ζωή, πρόσεχε, ήταν γερός».