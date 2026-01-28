Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου βρέφος 5 ημερών

Έγινε αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο Κρήτης

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pixabay
Έντονη αγωνία προκαλεί η κατάσταση ενός νεογέννητου βρέφους, μόλις πέντε ημερών, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης, δίνοντας σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Το νεογέννητο αγοράκι βρισκόταν αρχικά στη Ρόδο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η άμεση και επείγουσα αεροδιακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς στην Κρήτη, υπό συνθήκες αυξημένης επιφυλακής, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και τη σταθεροποίηση της υγείας του. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στη διασωλήνωσή του και στη νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού 

«Σήμερα το απόγευμα δεχθήκαμε κλήση από το ΕΚΑΒ για μια επείγουσα διακομιδή.

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού μας, με τη θερμοκοιτίδα, ανέλαβε τη μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού μόλις 5 ημερών.

Το μικρό αγγελούδι ταξίδεψε από τη Ρόδο με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Στο πλευρό του, σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδρομή, βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού μας, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του — μια πορεία γεμάτη αγωνία, πίστη και αγάπη.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών

Ευχόμαστε ολόψυχα στο μικρό μας αγόρι να γίνει σύντομα καλά και η οικογένειά του να μπορέσει πολύ γρήγορα να τον κρατήσει υγιή και χαμογελαστό στην αγκαλιά της». 

