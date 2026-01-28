Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο

Τραγωδία στην Καλλιθέα με νεκρό βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ηλικίας μόλις 7 ημερών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στις 6 το πρωί από τον πατέρα και τη θεία του, υπήκοοι Ρουμανίας, και το μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού.

Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι γιατροί επί 40 λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή, όμως τελικά δεν τα κατάφεραν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέληξε από ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι είχε γεννηθεί πρόωρα μαζί με το δίδυμο αδερφάκι του.

Ο πατέρας και η θεία που ήταν μαζί του αναμένεται να καταθέσουν στην αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη.