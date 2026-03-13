Γάλλος ο πρώτος Ευρωπαίος στρατιωτικός θύμα του πολέμου

Ακόμη πιο επικίνδυνη διάσταση παίρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στο βόρειο Ιράκ, ιρανικά ντρόουνς έπληξαν κουρδική στρατιωτική βάση, σκοτώνοντας έναν Γάλλο στρατιωτικό. Πρόκειται για τον πρώτο Ευρωπαίο ένστολο που πέφτει νεκρός μετά από 14 ημέρες συγκρούσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Κωστή Βέιμου.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν σκοτώθηκε σε επίθεση από δύο ιρανικά ντρόουνς-σαχίντ στην περιοχή Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η επίθεση έγινε σε μία βάση έξω από την πόλη. Στις εικόνες φαίνονται οι εγκαταστάσεις να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι έξι Γάλλοι στρατιώτες. Η γαλλική επίλεκτη μονάδα βοηθούσε τους Κούρδους μαχητές Πεσμεργκά στη μάχη τους εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα ότι βάζει πλέον στο στόχαστρο «όλα τα γαλλικά συμφέροντα» στην περιοχή, αντιδρώντας στην ανάπτυξη εκεί του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle.

Ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».