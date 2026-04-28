Στο νέο επεισόδιο του TractioN, αγαπημένες πρωταγωνίστριες, πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, παρουσιαστές, top model, αλλά και ένας κάτοχος Ρεκόρ Γκίνες, παίρνουν θέση στη σειρά εκκίνησης για το 2o TractioN KARTING CHALLENGE!

Η Ιωάννα Παππά, η Γιούλικα Σκαφιδά, η Νικόλ Ελευθεριάδου και η Μαίρη Βυτινάρος, αντιμετωπίζουν τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Ζερόμ Καλούτα, τον Μάνο Πανταζή και τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, σε μια μοναδική μηχανοκίνητη αναμέτρηση μεταξύ διασημοτήτων!

Ο Κώστας Στεφανής συγκαλεί... σύνοδο αστέρων στο σιρκουί SFI, στα Σπάτα, την καλύτερη και πιο σύγχρονη πίστα καρτ στην Αττική.

Σκοπός του πολλαπλού ραντεβού με τους 8 αγαπημένους μονομάχους, είναι η ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στο 2o TractioN KARTING CHALLENGE!

Και, ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας και η καθεμία από τους υψηλούς προσκεκλημένους της εκπομπής, οι 8 celebrity καρτίστες καλούνται να αποδείξουν ότι είναι... σταρ και στην οδήγηση!

Στο ασφαλές και 100% αγωνιστικό περιβάλλον της πίστας SFI, η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στα ύψη, καθώς η πολυπρόσωπη κόντρα εξελίσσεται σε θρίλερ έως τα τελευταία μέτρα της κούρσας! Χωρίς, βέβαια, να λείπουν τα ξεκαρδιστικά και... αμήχανα μηχανοκίνητα απρόοπτα!

Ποιος νίκησε και ποιος έκλεψε την παράσταση;

Όλα τα ερωτήματα γύρω από το συναρπαστικό, αμφίρροπο και... απρόβλεπτο 2o TractioN KARTING CHALLENGE θα απαντηθούν στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 3 Μαΐου στις 14:10!

➢ CUPRA TERRAMAR: Το δυναμικό σπορ SUV της CUPRA, ένα όχημα που εκπέμπει μεσογειακό πάθος και έναν έντονο χαρακτήρα παρουσιάζουν ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου. Οι δύο πολύπειροι συνεργάτες του TractioN αναλύουν τη συνταγή της CUPRA, ειδικά για τη δημιουργία του TERRAMAR, το οποίο προορίζεται να διεκδικήσει την κορυφή σε μια τάχιστα αναπτυσσόμενη κατηγορία της αγοράς. Με βασικά πλεονεκτήματά του την ποιότητα κατασκευής, τη μοντέρνα αισθητική, αλλά και τις επιδόσεις. Χάρη στη νέας γενιάς plug-in υβριδική τεχνολογία (eHybrid), το CUPRA TERRAMAR αποδίδει 272 ίππους, αξιοποιώντας παράλληλα μια αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 120 χλμ!

➢ KIA PICANTO: Ακολουθώντας τον, σχεδόν μοναχικό πλέον, δρόμο του, το KIA PICANTO παραμένει αφοσιωμένο στην έννοια του πραγματικά μικρού, ευέλικτου, ποιοτικού και ευχάριστου αυτοκινήτου πόλης. Το TractioN παρουσιάζει το PICANTO στην πιο νέα και περισσότερο... προικισμένη εκδοχή του, με κινητήρα 1.000 κ.εκ., όπως πάντα συμπαγείς διαστάσεις που εκπλήσσουν με την εργονομία τους, καθώς και σπορ πινελιές που τονίζουν την, ούτως ή άλλως, ελκυστική προσωπικότητά του!

➢ HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 1250: Μια πολύ ξεχωριστή -από κάθε άποψη- μοτοσικλέτα παρουσιάζει μέσα από το TractioN ο Θανάσης Χούντρας, την επιβλητική, ρηξικέλευθη και αντισυμβατική PAN AMERICA 1250! Ένα δίτροχο περιπέτειας, φτιαγμένο για να πηγαίνει παντού, κυρίως, όμως, για να κινείται επίμονα κόντρα στο ρεύμα και, πάνω από όλα, κόντρα στο κυρίαρχο στερεότυπο. Η PAN AMERICA είναι κάτι τελείως διαφορετικό: μια HARLEY αυθεντική adventurer!

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

