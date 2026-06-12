Ο Ρόμπερτ Ζερβός, ένας 62χρονος φωτογράφος και κινηματογραφιστής από τη Φιλοθέη, επισκέφθηκε το Cash or Trash φέρνοντας μαζί του ένα ιδιαίτερο αντικείμενο από το παρελθόν, το οποίο περιέγραψε ως ένα μέσο που αντιγράφει τη στιγμή και την παραδίδει στην αιωνιότητα.

Κατά την υποδοχή του, μοιράστηκε την ιστορία πίσω από το όνομά του, το οποίο προέρχεται από έναν Άγγλο στρατιώτη που έσωσε τους παππούδες του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην οικογενειακή του παράδοση, καθώς αποτελεί την τέταρτη γενιά της ιστορικής κινηματογραφικής εταιρείας ΑνΖερβός, η οποία λειτούργησε από το 1948 έως το 1969 και υπήρξε υπεύθυνη για εμβληματικές ελληνικές ταινίες, όπως η Κάλπικη Λύρα, το Καλώς ήρθε το δολάριο και το Ένας ήρωας με παντούφλες.

Το αντικείμενο που παρουσίασε ήταν μια παλιά, αυθεντική κοντακτιέρα, την οποία ανακάλυψε καθαρίζοντας το παλιό εργαστήριο του πατέρα του. Ο ίδιος εξήγησε τη λειτουργία της, αναφέροντας ότι πρόκειται για ένα αντιγραφικό μηχάνημα της αναλογικής φωτογραφίας, όπου τοποθετούνταν τα αρνητικά με τη φωτοευαίσθητη πλευρά προς τα πάνω, και από πάνω έμπαινε το φωτογραφικό χαρτί. Μέσω ενός ενσωματωμένου χρονοδιακόπτη άναβε το φως για να γίνει η μεταφορά της εικόνας από το φιλμ στο χαρτί, επιτρέποντας στον φωτογράφο να δημιουργήσει τα λεγόμενα «contacts» και να επιλέξει τις λήψεις του πριν από την τελική εκτύπωση. Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα και τη λειτουργικότητα του αντικειμένου, τονίζοντας τη σπανιότητά του, και προχώρησε σε μια εκτίμηση της τάξεως των 260 ευρώ. Η τιμή αυτή απείχε αρκετά από τις προσδοκίες του Ρόμπερτ, ο οποίος είχε θέσει ως στόχο τα 550 ευρώ, θεωρώντας το αντικείμενο ένα πολύτιμο οικογενειακό κειμήλιο.

Στη συνέχεια, ο πωλητής πέρασε στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου η παρουσία του και η ιστορία της εταιρείας «Αν Ζερβός» προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στην Άννα Μαρία, η οποία δήλωσε λάτρης του κινηματογράφου και των ταινιών της συγκεκριμένης εταιρείας. Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 180 ευρώ και άρχισαν να ανεβαίνουν σταδιακά, περνώντας από τα 250 και τα 260 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν και χιουμοριστικές αναφορές για τη χρήση του μηχανήματος. Καθώς το ενδιαφέρον παρέμενε ζωντανό, οι προσφορές έφτασαν στα 350 και στη συνέχεια στα 370 ευρώ από τον Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος σημείωσε ότι η τιμή είχε ήδη ξεπεράσει την καθαρή εμπορική αξία του αντικειμένου, αναγνωρίζοντας όμως την ιστορικότητά του.

Όταν ο Ρόμπερτ αποκάλυψε ότι η αρχική του επιθυμία ήταν τα 550 ευρώ, η Άννα Μαρία αποφάσισε να κάνει την τελική της κίνηση, δηλώνοντας διατεθειμένη να φτάσει μέχρι το δικό της ανώτατο όριο, που ήταν τα 450 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η Ελομίδα σκεφτόταν το αντικείμενο ως ένα συναισθηματικό δώρο για την κόρη της που ασχολείται με τη σκηνοθεσία, απέσυρε το ενδιαφέρον της μπροστά στην προσφορά της συναδέλφου της.

Ο Ρόμπερτ Ζερβός αποδέχτηκε την πρόταση των 450 ευρώ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διαδικασία, ενώ η Άννα Μαρία δήλωσε συγκινημένη που απέκτησε ένα κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας, έστω και σε τιμή αισθητά υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση του ειδικού, καθώς για την ίδια υπερίσχυσε η συναισθηματική αξία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash