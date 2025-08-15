Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο

Ο τελευταίος κι ίσως ο πιο όμορφος μήνας του καλοκαιριού. Γεννήθηκε το μωρό σας τον Αύγουστο και έχετε χίλιες δυο απορίες για το μέλλον του; Θα είναι έξυπνο (Φυσικά!); Επιτυχημένο (Ναι!); Διάσημο (Ίσως!); Να τι πρέπει να γνωρίζετε για τα μωρά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο.

Οι γεννημένοι στον Αύγουστο αγαπούν την οργάνωση

Σύμφωνα με την αστρολογία, τα μωρά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο έχουν εκπληκτικές οργανωτικές ικανότητες. Μπορεί να παρατηρήσετε τα πρώτα σημάδια ηγεσίας και οργάνωσης κατά τα νήπια της χρόνια. Οι Λέοντες είναι δυνατοί, πολύ σίγουροι και εξαιρετικά περήφανοι, οπότε ουσιαστικά θα κάνουν οτιδήποτε και ό,τι μπορούν προκειμένου να κερδίσουν ένα ή δύο κομπλιμέντα.

Ωστόσο, εάν το μικρό σας είναι Παρθένος, προετοιμαστείτε για ένα πολύ ακριβές και προσανατολισμένο στις λεπτομέρειες μικρό παιδί που πιθανότατα δεν θα του αρέσει ο τρόπος που στοιβάζετε τα παιχνίδια της ή τα ρούχα που επιλέγετε.

Έρευνες λένε ότι είναι πιο ευτυχισμένα

Αν νομίζετε ότι το μωρό σας του Αυγούστου χαμογελά πάντα, μπορεί και να έχετε δίκιο. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Vanderbilt διαπίστωσε ότι τα άτομα με καλοκαιρινά γενέθλια είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κατάθλιψη από τα άτομα που γεννήθηκαν τους πιο κρύους μήνες. Θα μπορούσε να οφείλεται σε όλη αυτή την έκθεση της βιταμίνης D στη μήτρα, αλλά οι ερευνητές θεωρούν επίσης ότι το «βιολογικό ρολόι» ενός νεογέννητου μπορεί να επηρεάζεται μόνιμα από τον μακρύ κύκλο φωτός του καλοκαιριού - και αυτή η επίδραση συνοδεύεται από μια πιο ηλιόλουστη διάθεση.

Είναι πιο μεγαλόσωμα

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge σε περισσότερα από 450.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα μωρά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο (και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο) έχουν μεγαλύτερο βάρος γέννησης- και μπορεί ακόμη και να μεγαλώσουν σε ψηλότερους ενήλικες - από τα μωρά που γεννήθηκαν σε άλλους μήνες. Η διαφορά μεγέθους αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι γυναίκες που γεννούν στα τέλη του καλοκαιριού εκτίθενται σε περισσότερη βιταμίνη D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η οποία είναι ευεργετική για την ανάπτυξη του μωρού. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα κορίτσια που γεννήθηκαν το καλοκαίρι τείνουν να ξεκινήσουν την εφηβεία αργότερα (γεγονός που συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού, χαμηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης εφήβων και χαμηλότερα ποσοστά HPV). Ένα μεγάλο χειροκρότημα, λοιπόν, στον ήλιο!

Πιθανότατα θα είναι οι μικρότερα στην τάξη τους

Δεδομένου ότι πολλά σχολεία έχουν βάζουν όριο την 1η Σεπτεμβρίου για το νηπιαγωγείο, το μωρό του Αυγούστου μπορεί να καταλήξει να είναι το νεότερο παιδί στην τάξη του. Αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό, ανάλογα με το πού βρίσκεται το παιδί σας - κοινωνικά, σωματικά και συναισθηματικά. Μερικά παιδιά το παλεύουν. Άλλα τα πάνε καλά (και σχεδόν όλα καταλήγουν να προχωρήσουν κανονικά μακροπρόθεσμα).

Μπορεί να τους δοθεί λανθασμένη διάγνωση για ΔΕΠΥ

Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν με ΔΕΠΥ από αυτά που γεννήθηκαν σε άλλους μήνες. Αλλά εδώ είναι τα καλά νέα: Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν πραγματικά ΔΕΠΥ: Η έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2016 από το Journal of Pediatrics διαπίστωσε ότι τα παιδιά που γεννιούνται το καλοκαίρι συχνά έχουν λανθασμένη διάγνωση για προβλήματα συμπεριφοράς όταν το πραγματικό ζήτημα είναι απλά ότι είναι νεότερα και δεν είναι ακόμη έτοιμα για την αυστηρότητα του σχολικού προγράμματος.

Έχουν αυτοπεποίθηση

Θα έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, θα είναι έξυπνα και θα έχουν ισχυρή βούληση. Δεν θα υποχωρήσουν εύκολα από ένα επιχείρημα, οπότε ακονίστε την πειθώ σας. Είναι επίσης γνωστό ότι έχουν περιέργεια κι ευφυΐα, οπότε φροντίστε να εφοδιάσετε τον μικρό μαθητή σας με πολλά μπλοκ και άλλα εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Είναι γεννημένα για ηγέτες

Τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο αγαπούν το προσκήνιο και είναι φυσικοί ηγέτες, σύμφωνα με ειδικούς της αστρολογίας. Διάσημοι που γεννήθηκαν αυτόν τον μήνα περιλαμβάνουν τον Μάικλ Τζάκσον, τη Μητέρα Τερέζα, τον Νιλ Άμστρονγκ και τους πρώην προέδρους Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον. Ίσως ο μικρός σας ηγέτης να είναι ο επόμενος;

Είναι αισιόδοξα

Οι άνθρωποι που γεννιούνται το καλοκαίρι είναι πιο πιθανό να έχουν «υπερβολικά θετική στάση» από εκείνους που γεννήθηκαν το χειμώνα, σύμφωνα με μελέτες για τη σχέση μεταξύ του μήνα γέννησης και της ιδιοσυγκρασίας. Οι εναλλαγές της διάθεσης βρέθηκαν επίσης να εμφανίζονται πιο συχνά στους ανθρώπους που γεννιούνται το καλοκαίρι ... αλλά ας σκεφτούμε θετικά.

Είναι λιγότερο πιθανό να έχουν ορισμένα προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι επιστήμονες δεν είναι αρκετά σίγουροι γιατί - αν και μπορεί να έχει σχέση με την αυξημένη έκθεση στη βιταμίνη D κατά τη διάρκεια της κύησης, σύμφωνα με αυτό το άρθρο - αλλά οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια.

Λέων ή Παρθένος;

Σύμφωνα με την αστρολογία, το μικρό σας μπορεί να είναι Λέων ή Παρθένος, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης. Ένα παιδί Λέων είναι ατρόμητο και πολύ γενναίο, αλλά μπορεί επίσης να είναι αρκετά χειριστικό και πεισματάρικο. Ένα μωρό Λέων μπορεί να είναι δύσκολο να συνεργαστεί, αλλά είναι δημιουργικό και γεννήθηκε για να είναι ηγέτης. Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 23 Ιουλίου και 22 Αυγούστου εμπίπτουν σε αυτό το ζώδιο. Από την άλλη πλευρά, η Παρθένος είναι επίσης αρκετά πεισματάρα, αλλά είναι επίσης αρκετά πρακτική και υλιστική. Η Παρθένος δεν ενδιαφέρεται να είναι ήρωας, είναι αφοσιωμένη στις λεπτομέρειες και τη μεθοδολογία. Εάν το μωρό σας γεννήθηκε μεταξύ 23 Αυγούστου και 22 Σεπτεμβρίου, το μωρό σας ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr