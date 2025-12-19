Δημοπρασία με το... Chanel γάντι σήμερα στο Cash or Trash!

Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Χρήστος φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο, που θα μπορούσε άνετα να αποτελεί μέρος του σκηνικού της κλασικής ελληνικής ταινία Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Με προέλευση από τη Βουλγαρία και κατασκευασμένο για λίγους και κυρίως τους ευκατάστατους της εποχής εκείνης, το πλήρες και σε εξαιρετική κατάσταση για τα χρόνια του αντικείμενο του πωλητή, αφήνει άφωνη τη Δέσποινα Μοιραράκη. Ο Χρήστος ελπίζει οι αγοραστές να εκδηλώσουν τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο με υψηλές προσφορές!

Η Εμμανουέλα έρχεται στο Cash or Trash με ένα επώνυμο αντικείμενο και φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης μια παριζιάνικη διάθεση και αέρα! Με το κουτί του και με τη χαρακτηριστική μπουτουνιέρα του οίκου Chanel, το ιδιαίτερο αντικείμενο της πωλήτριας δίνει ιδέες σε όλους τους αγοραστές σε ποιο χέρι θα ταιριάξει… γάντι! Η δημοπρασία, που ακολουθεί είναι συναρπαστική και με πολλές και υψηλές προσφορές!

Ο Πέτρος είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash για να δημοπρατήσει το αντικείμενο της συντρόφου του Μάρθας. Τα πράγματα, όμως, πήραν άλλη τροπή, όταν το «κοριτσάκι του», όπως αποκαλεί ο Πέτρος την αγαπημένη του σύντροφο, έκανε την ανατροπή και βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής! Οι δύο πωλητές, η Μάρθα και ο Πέτρος, παρουσιάζουν ένα αντικείμενο κατασκευασμένο το 1903 με μεγάλη ιστορία, ακριβώς μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Στο δωμάτιο των αγοραστών εξελίσσεται μία από τις πιο συγκινητικές δημοπρασίες!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

