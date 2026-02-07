Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι

Για μεγάλες αποδράσεις

Πρώτη Δημοσίευση: 02.02.26, 19:00
Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι
Λίγες ημέρες μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα του STARIA Electric στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η Hyundai παρουσίασε το νέο STARIA Camper Concept στην έκθεση CMT (Caravan, Motor und Touristik) στη Στουτγκάρδη. Βασισμένο στη νεότερη έκδοση του STARIA, με ανανεωμένη σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό, βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και προηγμένες τεχνολογίες, το STARIA Camper Concept δείχνει πώς το μελλοντικό MPV της Hyundai θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πολυτελές αυτοκινούμενο τροχόσπιτο προσαρμοσμένο στην ευρωπαϊκή αγορά. Εφόσον το concept προχωρήσει σε παραγωγή, θα αποτελέσει ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα βασισμένο στο STARIA Electric.

Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι

Κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η πλήρως ενσωματωμένη ηλεκτρικά ανακλινόμενη οροφή, η οποία δημιουργεί πιο φωτεινό και ευρύχωρο καθιστικό όταν το όχημα είναι σταθμευμένο βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση στην κουζίνα. Σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί την αεροδυναμική απόδοση του STARIA, μειώνει τον θόρυβο του ανέμου και τις αναταράξεις κατά την οδήγηση. Κατασκευασμένη από υλικό υψηλής ποιότητας στο χρώμα του αμαξώματος, η οροφή ανοίγει και κλείνει εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι
Για όσους αναζητούν περισσότερη ανεξαρτησία πέρα από τα παραδοσιακά κάμπινγκ, το STARIA Camper Concept έχει σχεδιαστεί για παρατεταμένες off-grid διαμονές. Στην ανακλινόμενη οροφή έχει ενσωματωθεί ένα 520W ελαφρύ σύνθετο ηλιακό πάνελ, ικανό να παράγει έως 2,6 kWh ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα (με μέσο όρο 5 ώρες ηλιοφάνειας). Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να επεκτείνει την αυτονομία οδήγησης ή να τροφοδοτήσει λειτουργίες, όπως ένα ψυγείο 36 λίτρων, ένα φορητό ντους και ένα σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας καμπίνας επιτρέποντας πιο μακρινά και αυτόνομα (off-grid) ταξίδια.

Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι
Για ενίσχυση της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής άνεσης κατά το ταξίδι ή την ανάπαυση, το STARIA Camper Concept ερευνά τη χρήση ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου smart glass στο πίσω μέρος της καμπίνας. Το σύστημα ελέγχεται μέσω ειδικής οθόνης αφής, επιτρέποντας άμεση ρύθμιση της διαφάνειας και της σκίασης, ενώ προσφέρει βελτιωμένη προστασία από UV ακτινοβολία, θερμότητα και θόρυβο σε σχέση με το συμβατικό γυαλί.

Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι

Στο εσωτερικό, τα δύο premium μπροστινά καθίσματα τύπου «captain’s chairs» μπορούν να περιστραφούν ηλεκτρικά κατά 180° δημιουργώντας έναν άνετο, τύπου lounge χώρο. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως με το πάτημα ενός κουμπιού, μεταμορφώνοντας γρήγορα την καμπίνα σε έναν άνετο χώρο ύπνου για δύο άτομα.

Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι
Μια πιθανή έκδοση παραγωγής θα βασίζεται στο STARIA Electric για την ευρωπαϊκή αγορά. Η προηγμένη αρχιτεκτονική 800 volt – που διατίθεται ήδη στα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9 – επιτρέπει γρήγορη φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες. Ο ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 PS) με κίνηση στους εμπρός τροχούς προσφέρει ομαλή, προβλέψιμη και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, συμβάλλοντας σε μια ιδιαίτερα άνετη εμπειρία οδήγησης. Επιπλέον, οι δομικές βελτιώσεις στην ανάρτηση εμπρός και πίσω, καθώς και τα πρόσθετα ηχοαπορροφητικά υλικά, ενισχύουν την άνεση και μειώνουν περαιτέρω τον θόρυβο στην καμπίνα, ειδικά σε μακρινά ταξίδια.

Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι

Με εκτιμώμενη WLTP αυτονομία έως 400 χλμ. με μία φόρτιση, το STARIA Electric κατατάσσεται ανάμεσα στα ηλεκτρικά MPV με τη μεγαλύτερη αυτονομία, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητά του ως βάση για ένα premium ηλεκτρικό camper.Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το Hyundai STARIA Camper Concept.

HYUNDAI
 |
HYUNDAI STARIA CAMPER CONCEPT
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
