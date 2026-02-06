Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία

Τι ισχύει για το δισκογραφικό μέλλον της «Απόλυτης»;

06.02.26 , 16:52
Μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία κάνει το τελευταίο διάστημα η Άννα ΒίσσηΑποχωρεί από την Panik Records, συγκεκριμένα την Panik Gold, διατηρώντας ωστόσο άριστες σχέσεις με την ιδιοκτησία. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η «Απόλυτη» επιλέγει την αυτόνομη πορεία μέσω της εταιρείας DNA Productions, την οποία έχει συνιδρύσει με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα. 

Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Λυσσέα στην εκπομπή Buongiorno: «Η Άννα Βίσση έχει μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει κάποια πράγματα στην καριέρα της, στην πορεία της. Μετά από δέκα χρόνια επιτυχημένης πορείας στο Hotel Ermou πάει στο Αθηνών Αρένα, το οποίο αγόρασε ο Γιάννης Κούστας για να τη στεγάσει την επόμενη σεζόν.

Η Αννα Βίσση με τον Γιώργο Αρσενάκο, CEO της Panik Records, το 2019

Η Αννα Βίσση με τον Γιώργο Αρσενάκο, CEO της Panik Records, το 2019

Παράλληλα, η Άννα Βίσση αποχωρεί και από τη δισκογραφική της εταιρεία. Αφήνει την Panik Records μετά από πολλά χρόνια και θέλει να κινηθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε λίγο ανεξάρτητα.

Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν θα ενταχθεί σε κάποια άλλη δισκογραφική εταιρεία. Θα κινηθεί αυτόνομα και όπως μαθαίνουμε, μάλλον τα επόμενα τραγούδια της θα κυκλοφορήσουν από την DNA Productions, την εταιρεία με τη Δήμητρα Κούστα που έχει συνιδρύσει και έχει κυκλοφορήσει και τα δύο τελευταία της βίντεο κλιπ».

Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε από τους συντελεστές της εκπομπής, που σύγκριναν την κίνηση της Ελληνίδας σταρ με αντίστοιχες του εξωτερικού, όπως της Taylor Swift. Στην ξένη δισκογραφία συνηθίζεται οι καλλιτέχνες να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο (branding) και την παραγωγή του υλικού του.

Το πρόσφατο hit της Άννας με τίτλο Εξαίρεση
