Συντάξεις χηρείας: Οι διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους

Διψήφιο αριθμό αφορά το λάθος στον υπολογισμό τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 19:12 Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!
06.02.26 , 19:05 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Η σπάνια εξομολόγηση για τον 21χρονο γιο του
06.02.26 , 18:42 Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 18:42 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Ο Στάθης είναι ο καλύτερος τύπος του κόσμου!»
06.02.26 , 18:41 Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο
06.02.26 , 18:32 «Μπρο» γκρεμός και πίσω... πατριαρχία!
06.02.26 , 18:20 Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
06.02.26 , 18:17 Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του; Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα
06.02.26 , 17:59 Συντάξεις χηρείας: Οι διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους
06.02.26 , 17:32 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
06.02.26 , 17:09 Κατώτατος μισθός 2026: Αυξήσεις 3,5% έως 6% προτείνουν οι φορείς
06.02.26 , 16:52 Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
06.02.26 , 16:18 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής
06.02.26 , 16:01 Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
ΕΦΚΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο e-ΕΦΚΑ για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας, απαντώντας στις καταγγελίες του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά με λανθασμένους υπολογισμούς και μειωμένα ποσά.

Όπως τονίζει ο e-ΕΦΚΑ, «η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου». Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους υπάρχει σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο οργανισμός δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πλήρως.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΦΚΑ
 |
E-ΕΦΚΑ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top