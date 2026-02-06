Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!

Μία αδιανόητη υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία προχώρησε στη σύλληψη μητέρας για παιδική πορνογραφία.
Σύμφωνα με το magnesianews.gr, μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας η οποία φέρεται κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 10χρονης κόρη της.
Η γυναίκα οδηγήθηκε στα Δικαστήρια και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία. Η Εισαγγελέας την παρέπεμψε στον ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Μέχρι στιγμής η Αστυνομία δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.