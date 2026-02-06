Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!

Μετά από έρευνα βρέθηκαν ενοποιητικά στοιχεία σε βάρος της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 21:31 Φθορές και γκράφιτι σε Μέσα Μεταφοράς: Πρόστιμο ή... βούρτσα για σβήσιμο!
06.02.26 , 21:26 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη
06.02.26 , 20:43 Νάνα Μούσχουρη: Θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια
06.02.26 , 20:17 Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος - Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια
06.02.26 , 20:13 Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code
06.02.26 , 20:10 Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την αμφίεσή της
06.02.26 , 19:54 Cash or Trash: Κατάφερε να πουλήσει η Κάθλιν την ιδιαίτερη αφίσα που έφερε;
06.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!
06.02.26 , 19:12 Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!
06.02.26 , 19:05 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Η σπάνια εξομολόγηση για τον 21χρονο γιο του
06.02.26 , 18:42 Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 18:42 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η Barcelona, η «Μιρέλλα» & το στοίχημα της συμβίωσης
06.02.26 , 18:41 Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο
06.02.26 , 18:32 «Μπρο» γκρεμός και πίσω... πατριαρχία!
06.02.26 , 18:20 Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: magnesianews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Βόλος: Σύλληψη Μητέρας Για Παιδική Πορνογραφία Της Κόρης Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία αδιανόητη υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία προχώρησε στη σύλληψη μητέρας για παιδική πορνογραφία

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας η οποία φέρεται κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 10χρονης κόρη της.  

Η γυναίκα οδηγήθηκε στα Δικαστήρια και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία. Η Εισαγγελέας την παρέπεμψε στον ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. 

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top