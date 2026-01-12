«Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous

Το έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Εξοδος
«Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το έργο «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» του Jean-Pierre Martinez ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 12 Ιανουαρίου, στο Θέατρο NOŪS – Creative Space και υπόσχεται όχι μόνο αφθονία γέλιου, αλλά και μια ανατρεπτική ματιά στην ίδια τη φύση της θεατρικής τέχνης και στην ανάγκη για δημιουργία.

Μπορεί το θέατρο να υπάρξει χωρίς συγγραφέα; Και τι συμβαίνει όταν η ανάγκη για δημιουργία συγκρούεται με την απόλυτη έλλειψη λόγου; Αυτά τα ερωτήματα θέτει με χιούμορ, ειρωνεία και θεατρική τόλμη η παράσταση.

Ο σύγχρονος Γάλλος συγγραφέας, γνωστός για τη σατιρική και ευφυή γραφή του, υπογράφει ένα σπαρταριστό μονόπρακτο που κοιτάζει κατάματα την ίδια τη φύση της θεατρικής πράξης. Σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων, όπου η τέχνη παλεύει να επιβιώσει, το έργο λειτουργεί σαν καθρέφτης αλλά και σαν ανάσα γέλιου.

«Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous

Η υπόθεση

Επτά χρόνια έχουν περάσει από τότε που η ανθρωπότητα πάλεψε με μια νέα παγκόσμια κρίση, η οποία οδήγησε στο μαζικό κλείσιμο των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των θεάτρων.

Τρεις ηθοποιοί εμφανίζονται σε ένα casting που ανακοινώνεται μετά από επτά χρόνια σιωπής. Είναι όντως casting; Πρόβα; Δημόσια ανάγνωση; Ή μήπως η ίδια η πρεμιέρα;

Ένα είναι σίγουρο: το κείμενο δεν έχει γραφτεί ακόμα. Ο συγγραφέας απουσιάζει και οι ηθοποιοί καλούνται να γεμίσουν το κενό με αυτοσχεδιασμούς, σκέψεις, φόβους και ερωτήματα. Καθώς η δράση εξελίσσεται, τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα αρχίζουν να θολώνουν, οι ρόλοι διαλύονται και οι προσωπικότητες πολλαπλασιάζονται.

Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική σάτιρα που, πίσω από το γέλιο, μιλά για την αγωνία της δημιουργίας, την ανασφάλεια του καλλιτέχνη και το διαχρονικό «τι θα γινόταν αν…».

Η παράσταση

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σάκης Τσινιάρος, ο οποίος ανεβαίνει και στη σκηνή μαζί με τους Τάκη Παρασκευόπουλο, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου και Μάρω Χαραλαμπίδου. Η μετάφραση και δραματουργική επεξεργασία είναι της Αλεξάνδρας Χαραλαμπίδου, ενώ η πρωτότυπη μουσική ανήκει στον Γιώργο Χαλικιόπουλο.

Η παράσταση επιχειρεί μια ματιά «πίσω από την αυλαία», φωτίζοντας το μαγικό αλλά και εύθραυστο σύμπαν του θεάτρου, εκεί όπου όλα ξεκινούν από μια λευκή σελίδα.

Σκηνοθεσία: Σάκης Τσινιάρος
Μετάφραση / Δραματουργική επεξεργασία: Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου
Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Χαλικιόπουλος
Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα
Σκηνικός χώρος: Liwliw X
Σχεδιασμός φωτισμού: Σάκης Τσινιάρος
Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Ραουζαίου

Παίζουν (αλφαβητικά): Τάκης Παρασκευόπουλος, Σάκης Τσινιάρος, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Μάρω Χαραλαμπίδου

Πληροφορίες Παράστασης

Θέατρο: NOŪS – Creative Space (Τροίας 34, Αθήνα)

Πρεμιέρα: 12 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες & Ώρες: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 15€
Φοιτητικό / άνω των 65 / άνεργοι: 13€
Ατέλεια: 5€

Διάρκεια: 70 λεπτά

