Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.212,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 18,30 δολαρίων ή 0,35%.

Οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά στο άνοιγμα των συναλλαγών της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει του τρίτου γύρου έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, που διεξάγεται στη Γενεύη, αναζητώντας ενδείξεις για το αν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

