Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν

Σε αναζήτηση ενδείξεων για τη διαπραγμάτευση με ΗΠΑ

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία AP Images/Seth Wenig
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τιμές του χρυσού αυξάνονται, φτάνοντας τα 5.212,50 δολάρια, με άνοδο 0,35%.
  • Η άνοδος των τιμών σχετίζεται με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις ενόψει του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.
  • Οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.212,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 18,30 δολαρίων ή 0,35%.

Οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά στο άνοιγμα των συναλλαγών της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει του τρίτου γύρου έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, που διεξάγεται στη Γενεύη, αναζητώντας ενδείξεις για το αν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

ΧΡΥΣΟΣ
 |
ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ
 |
ΙΡΑΝ
