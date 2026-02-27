Μερική στήριξη της Κομισιόν στο «My Voice, My choice»

Με απλές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, αλλά χωρίς νέο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως ζητούσε η πρωτοβουλία, η Κομισιόν απάντησε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) «My Voice, My choice» («Η Φωνή μου η Επιλογή μου») για Ασφαλή και Προσβάσιμη Έκτρωση». Για μια ακόμα φορά, η Επιτροπή δεν τόλμησε να υιοθετήσει την πρόταση που συγκέντρωσε 1,1 εκατομμύριο υπογραφές από ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρωτοβουλία «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» υποβλήθηκε στην Επιτροπή για εξέταση την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Κάλεσε την Επιτροπή να παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη που θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν ασφαλείς τερματισμούς κυήσεων, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία, για όποιον στην Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις.

Στην απόφασή της, η Κομισιόν παραδέχεται ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 483.000 μη ασφαλείς αμβλώσεις πραγματοποιούνται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Όπως τονίζει, η μη ασφαλής έκτρωση αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες μορφές σωματικής βλάβης και σοβαρού ψυχικού στρες και, ως εκ τούτου, να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών.

«Η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας, σεβόμενη παράλληλα την ευθύνη των κρατών μελών για τον καθορισμό της πολιτικής τους για την υγεία, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης», σημειώνει η Κομισιόν.

Ωστόσο προσθέτει ότι «έχοντας αναλύσει προσεκτικά την πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των Συνθηκών της ΕΕ στην αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται σε υφιστάμενα μέσα της ΕΕ για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε νόμιμα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφαλούς άμβλωσης».

Αντιδράσεις

Η πρωτοβουλία έχει στήριξη από αρκετά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το ζήτημα των αμβλώσεων έχει πολεμήσει με όλα τα μέσα η ακροδεξιά. Στο Κολέγιο των Επιτρόπων, οι χώρες φαίνεται να διχάστηκαν, με κάποιες «σκληροπυρηνικές» όπως η Πολωνία και η Μάλτα να παραμένουν εντελώς αρνητικές. Τελικά επικράτησε ένας συμβιβασμός.

Θα ικανοποιήσει η σημερινή απόφαση τους ακτιβιστές; Απίθανο. Οι υποστηρικτές είπαν ότι οτιδήποτε λιγότερο από μια σαφή πολιτική έγκριση δεν θα ήταν αρκετό. «Μόνο ένα «ναι» θα ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες που είναι η ισότητα, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα», δήλωσε η ευρωβουλευτής των Φιλελεύθερων (Renew), Αμπίρ Αλ-Σαχλάνι. «Ένα «όχι» θα σήμαινε ευθυγράμμιση με το κίνημα κατά των φύλων».

Περίπου 105 ευρωβουλευτές από τα μεγαλύτερα κόμματα εντός του Ευρωκοινοβουλίου (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι) έχουν συνυπογράψει το αίτημα της πρωτοβουλίας, ενώ προειδοποιούν την πρόεδρο της Κομισιόν ότι είναι έτοιμοι να εγείρουν το ζήτημα περαιτέρω εάν το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. απορρίψει την πρόταση.

Αλλά οι επικριτές λένε ότι εάν η Επιτροπή υιοθετήσει την πρόταση, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον «τουρισμό των αμβλώσεων» και να παραβιάσει το δικαίωμα των χωρών να καθορίζουν τις δικές τους πολιτικές υγείας. «Αν ήθελαν άλλους νόμους, θα εξέλεγαν ένα διαφορετικό εθνικό κοινοβούλιο και κυβέρνηση», δήλωσε η ευρωβουλευτής της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών, Κριστίν Άντερσον στο POLITICO. «Τι δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να λέει, για παράδειγμα, στον πολωνικό λαό, "Κοιτάξτε, δεν μας νοιάζει τι θέλετε, θα κάνετε ό,τι λέμε;"»

Νιώθοντας αβεβαιότητα, οι ακτιβιστές έχουν ήδη ξεκινήσει μια νέα αίτηση…

Στήριξη

Αυτή η υποστήριξη της ΕΕ μπορεί να παρασχεθεί μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus (ΕΚΤ+), σε περίπτωση που τα κράτη μέλη επιθυμούν, οικειοθελώς και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, να παρέχουν τέτοια υποστήριξη, κυρίως χρησιμοποιώντας ή ανακατανέμοντας τους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΚΤ+. Το ΕΚΤ+ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της πρόσβασης σε νόμιμα διαθέσιμες, οικονομικά προσιτές και ασφαλείς υπηρεσίες άμβλωσης για τις έγκυες γυναίκες. Το ΕΚΤ+ μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτών των κρατών μελών, παρέχοντάς τους παράλληλα αυτονομία να καθορίζουν πώς και υπό ποιες συνθήκες θα παρέχεται η πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

«Καθώς η υποστήριξη της ΕΕ μπορεί ήδη να παρασχεθεί σχετικά γρήγορα από τα κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να το πράξουν στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων, δεν είναι απαραίτητο να προταθεί νέο νομικό μέσο», σημειώνεται.

Πρωτοβουλία πολιτών

Αυτή είναι η δωδέκατη πρωτοβουλία που λαμβάνει επίσημη απάντηση από την Επιτροπή από τότε που ξεκίνησαν οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ECI- ΕΠΠ) το 2012.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως εργαλείο για τους πολίτες να επηρεάσουν την ατζέντα της ΕΕ. Ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Μόλις καταχωρηθεί, μια ΕΠΠ επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη της ΕΕ να καλέσουν την Επιτροπή να προτείνει νομικές ενέργειες σε τομείς στους οποίους έχει αρμοδιότητα.

Μόλις υποβληθεί μια πρωτοβουλία, η Επιτροπή έχει έξι μήνες για να εκδώσει επίσημη απάντηση. Από την εισαγωγή της, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 127 πρωτοβουλίες, εκ των οποίων οι 14 έχουν συγκεντρώσει με επιτυχία ένα εκατομμύριο υπογραφές και έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή για εξέταση.