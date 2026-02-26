Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Πώς υπολογίζεται;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 13:50 Στο Cash or Trash ένα έργο τέχνης μιας διεθνούς φήμης Ελληνίδας εικαστικού
26.02.26 , 13:22 «Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»
26.02.26 , 13:20 Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
26.02.26 , 13:20 MasterChef: Καλεσμένος των κριτών ο κορυφαίος sushi chef, Τόνυ Βρατσάνος
26.02.26 , 13:12 25η Μαρτίου: Πώς θα γιορταστεί φέτος στα σχολεία η εθνική επέτειος
26.02.26 , 12:48 Γαρμπή - Σχοινάς: Το παθιασμένο φιλί στον «σύμβουλο γάμου»
26.02.26 , 12:34 Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά την αποφυλάκισή της, λόγω αναπηρίας
26.02.26 , 12:29 Ανδρέας Φούρας: Αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο
26.02.26 , 12:20 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
26.02.26 , 12:04 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τρεις street style τάσεις της φετινής παρέλασης
26.02.26 , 11:41 MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
26.02.26 , 11:40 Τips για να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου
26.02.26 , 11:33 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λαχταριστές σουπιές σπανάκι
26.02.26 , 11:12 Αντιγόνη Πανέλλη: Πέθανε στα 56 της χρόνια η καταξιωμένη δημοσιογράφος
26.02.26 , 11:11 Πώς σε πείθει ένας Ιχθύς και κάνει συνέχεια το δικό του
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Δώρο Πάσχα 2026: Πότε Θα Το Καταβάλει Η ΔΥΠΑ Στους Ανέργους;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Δώρο Πάσχα 2026 για ανέργους θα καταβληθεί πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.
  • Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό ή κλιμακωτό επίδομα ανεργίας.
  • Το Δώρο υπολογίζεται ως μισό του μηνιαίου επιδόματος, με πιθανή αύξηση λόγω αναπροσαρμογής κατώτατου μισθού.
  • Ολόκληρο Δώρο θα λάβουν οι άνεργοι με πλήρη απασχόληση, ενώ μειωμένο οι μερικής απασχόλησης.
  • Η καταβολή θα γίνει μέσω προπληρωμένης κάρτας, με δυνατότητα ανάληψης 50% του ποσού.

Πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου αναμένεται να χορηγηθεί το Δώρο Πάσχα 2026 στους ανέργους που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας ων 540 ευρώ, αλλά και στους πολίτες που παίρνουν το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας έως και 1.295 ευρώ. 

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου την ακριβή ημερομηνία πληρωμής του Δώρου Πάσχα στους δικαιούχους. 

Δώρο Πάσχα Ανέργων: Πώς υπολογίζεται

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού του Δώρου Πάσχα 2026 για τους επιδοτούμενους ανέργους αναμένεται να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ

Οι άνεργοι που επιδοτούνται σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο, θα λάβουν το μισό ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας ως Δώρο Πάσχα. Ωστόσο το ποσό των 540 ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί φέτος λόγω της νέας αναπροσαρμογής προς τα πάνω που θα γίνει από την 1η Απριλίου στον κατώτατο μισθό. 

Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Εάν λοιπόν το εύρος της αύξησης του κατώτατου μισθού κινηθεί στην περιοχή  μεταξύ των 3,50% και του 8%, δηλαδή από 30,8 ευρώ έως και 70,40 ευρώ, τότε αυτός θα κυμανθεί μεταξύ 910,8 ευρώ με 950,40 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα. Αυτό πρακτικά πως σημαίνει πως θα επηρεαστεί και το Δώρο Πάσχα των ανέργων.

Δηλαδή το ποσό θα ανέβει στα 279,45 ευρώ με 291,60 ευρώ από 270 ευρώ που είναι σήμερα. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Δώρο Πάσχα 2025: Πότε μπαίνει – Ποιοι θα το πάρουν

  • Ολόκληρο Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι άνεργοι που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ για το διάστημα, 1η Ιανουαρίου - 30 Απριλίου, χωρίς διακοπή και που απασχολούνταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, ολόκληρο το Δώρο αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Μειωμένο θα είναι το Δώρο Πάσχα για τους ανέργους που δούλεψαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και που επιδοτήθηκαν το διάστημα αυτό.
  • Εάν το διάστημα επιδότησης ανεργίας ήταν μικρότερο από 1η Ιανουαρίου - 30 Απριλίου, τότε το Δώρο Πάσχα θα προσαρμοστεί αναλογικά και θα δοθεί ενίσχυση που θα είναι ίση με 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται:

  • Τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας θα καταβληθούν σε όσους επιδοτήθηκαν για 1 μήνα
  • Έξι ημερήσια επιδόματα θα χορηγηθούν σε όσους επιδοτήθηκαν για διάστημα 2 μηνών 

Το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και τον υπολογισμό του νέου επιδόματος ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ. Το ποσό του Δώρου Πάσχα ενδέχεται να υπολογιστεί με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας.

Υπενθυμίζεται, πως ο υπολογισμός του σταθερού μέρους γίνεται σύμφωνα με τις αποδοχές που έχει ο δικαιούχος και αρχίζει από το 70% του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (σε περίπτωση που οι αποδοχές του ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό), αλλά γίνεται μια σταδιακή μείωση στο τέλος της περιόδου επιδότησης. 

Ειδικότερα:

  • Το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισούται με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου.
  • Το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής.
  • Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το τρίτο τρίμηνο.
  • Τα ποσό της επιδότησης ανεργίας κατεβαίνει στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τέταρτο τρίμηνο.
  • Το παραπάνω, εφαρμόζεται για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος .

Δώρο Πάσχα: Πώς θα γίνει η καταβολή 

Το Δώρο Πάσχα αναμένεται να δοθεί εκτός μεγάλου απροόπτου μέσω της προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το δαπανήσουν μόνο μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
 |
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2026
 |
ΑΝΕΡΓΟΙ
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top