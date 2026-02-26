Εφιάλτης στην Αρκαδία: Τη λήστεψαν, τη βίασαν και τράβηξαν βίντεο

Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε βάρος πολιτών στην Αρκαδία προχώρησε η Ασφάλεια Τρίπολης. Σε μια περίπτωση μάλιστα οι αδίστακτοι δράστες ακινητοποίησαν μια 60χρονη με την απειλή μαχαιριού και την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Αλέξανδρος Καλαφάτης τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου τέσσερις Ρομά, 27, 26, 16 και 19 ετών εισέβαλαν στο σπίτι της γυναίκας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αφού έσπασαν την μπαλκονόπορτα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, την άρπαξαν από τον λαιμό, την ακινητοποίησαν υπό την απειλή μαχαιριού και της ζήτησαν να τους δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι της.

Βίντεο από τη διαφυγή των Ρομά που λήστευαν ηλικιωμένους στην Τρίπολη

Στη συνέχεια έψαξαν όλο το σπίτι και άρπαξαν μετρητά, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα. Δεν αρκέστηκαν όμως μόνο στη ληστεία. Ο 19χρονος, υπό την απειλή του μαχαιριού φέρεται να την οδήγησε σε εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου και την κακοποίησε σεξουαλικά. Μάλιστα οι άλλοι τρεις βιντεοσκοπούσαν την πράξη και στη συνέχεια την απείλησαν ότι αν καταγγείλει το γεγονός στην αστυνομία θα την διαπομπεύσουν δημόσια, ανεβάζοντας το συγκεκριμένο βίντεο στα social media.

Μετά από την καταγγελία της γυναίκας ξεκίνησε έρευνα της Ασφάλειας Τρίπολης, που κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες και να προχωρήσει στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία, βαριές σωματικές βλάβες και βιασμό.

Τα αντικείμενα που κατάσχεσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης

Πρόκειται για μία από τις πιο αδίστακτες εγκληματικές συμμορίες Ρομά που έχουν δράσει το τελευταίο διάστημα στην Τρίπολη, με τα μέλη της να κατηγορούνται ότι όχι μόνο λήστευαν τα θύματά τους, αλλά τα βασάνιζαν με πρωτοφανή σκληρότητα, φτάνοντας ακόμη και σε σεξουαλικές επιθέσεις.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης και στοχοποιούσαν κυρίως ευάλωτα άτομα, όπως ηλικιωμένους που ζούσαν μόνοι τους ή ζευγάρια χωρίς δυνατότητα άμεσης βοήθειας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτια κυρίως βραδινές ώρες. Ακινητοποιούσαν τα θύματά τους, συχνά πιάνοντάς τα από τον λαιμό ή ασκώντας σωματική βία, και υπό την απειλή μαχαιριού τα εξανάγκαζαν να αποκαλύπτουν πού βρίσκονταν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Σε αρκετές περιπτώσεις δε δίσταζαν να χτυπούν τα θύματα προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή τους.

Ένα ακόμα βίντεο που βοήθησε την ασφάλεια Τρίπολης να εντοπίσει τα μέλη της συμμορίας

Η ασφάλεια Τρίπολης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τη δράση της συμμορίας.

Σε ένα από αυτά αποτυπώνεται το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διαφυγής και άνηκε στη μητέρα του 19χρονου, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η ίδια συμμορία να βρίσκεται πίσω και από άλλες παρόμοιες επιθέσεις που έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

