«Καπούτ» στο θέατρο Αλκμήνη

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά

26.02.26 , 16:42
Παράταση Παραστάσεων Για Το Καπούτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί ένα ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη.

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Το έργο εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας,που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

«Καπούτ» στο θέατρο Αλκμήνη

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμά Σιδέρη

Επιμέλεια κειμένου :Κώστας Χατζημαύρος -Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού


Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):

Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης, Άννα Παντζέλη

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων: Δεύτερα στις 18:15

Διάρκεια: 85 (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος:14 € , Φοιτητικό 10€, ανέργων10€, ΑΜΕΑ 10€

Ειδικές τιμές για σχολεία και γκρουπς κατόπιν επικοινωνίας.

Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο του θεάτρου “Αλκμήνη”, Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 2103428650, Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr, Link: https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-aldo-nicolaj-kapout/

Tο θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Πληροφορίες χώρου: Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ, Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα Μετρό: Στάση Κεραμεικός, Τρόλεϋ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ, ΟΑΣΑ: 049,815,838,914,Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ,035 Στάση ΙΚΑ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΠΟΥΤ
