Nissan Flash Days: Μέχρι πότε ισχύουν οι προσφορές

Nissan Flash Days: Μέχρι πότε ισχύουν οι προσφορές
Έως και τις 31 Μαρτίου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα κορυφαία Nissan Qashqai και Nissan Juke σε μοναδικές flash προσφορές που ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν άμεσα μία Έκθεση Nissan ή να μπουν στο nissan.gr, να πάρουν προσφορά και να επωφεληθούν πριν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Ο λόγος να… γιορτάζεις κάθε μέρα

Τα δύο κορυφαία crossover της Nissan συνδυάζουν καινοτομία, τεχνολογία και ξεχωριστό χαρακτήρα:Το Nissan Qashqai, που καθιέρωσε την κατηγορία των crossover, είναι διαθέσιμο σε Hybrid και e-POWER έκδοση, με την έκδοση e-POWER να ξεχωρίζει, προσφέροντας αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς ανάγκη φόρτισης.Το Nissan Juke, το compact crossover της μάρκας, εντυπωσιάζει με τον τολμηρό και ξεχωριστό σχεδιασμό του, ενώ είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης και Hybrid, με την τελευταία να προσφέρει έως και 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη.

