Έξι χρόνια χωρίς τον Κώστα Βουτσά: Συγκινεί η Αλίκη Κατσαβού

Έξι ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Κώστας Βουτσάς έφυγε από τη ζωή, όμως το αποτύπωμά του στον πολιτισμό και στις καρδιές του κόσμου παραμένει ανεξίτηλο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από μια μακρά και γεμάτη πορεία που ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Ο Κώστας Βουτσάς δεν ήταν απλώς ένας δημοφιλής καλλιτέχνης. Υπήρξε ένας άνθρωπος με αστείρευτη ενέργεια, πάθος για τη δουλειά του και μια σπάνια ικανότητα να επικοινωνεί με το κοινό, είτε μέσα από κωμικούς ρόλους που άφησαν εποχή είτε μέσα από πιο δραματικές ερμηνείες που αποκάλυπταν το εύρος του ταλέντου του.

Οι ατάκες του πέρασαν στη λαϊκή κουλτούρα, οι ταινίες του προβάλλονται μέχρι σήμερα και οι θεατρικές του εμφανίσεις παραμένουν σημείο αναφοράς για γενιές ηθοποιών.

Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά κυρίως στην οικογένειά του. Η Αλίκη Κατσαβού, η τελευταία του σύζυγος, με την οποία συμπορεύτηκαν από το 2015, στάθηκε στο πλευρό του με αφοσίωση.

Ο Κώστας Βουτσάς με την Αλίκη Κατσαβού και τον γιο τους, Φοίβο

Το 2016 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και κουμπάρα την αείμνηστη Μάρθα Καραγιάννη και την ίδια χρονιά ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Φοίβος, ολοκληρώνοντας την προσωπική τους ευτυχία. Ο ερχομός του παιδιού τους αποτέλεσε για τον Κώστα Βουτσά μια νέα αρχή, μια πηγή δύναμης και χαράς που δεν δίσταζε να μοιράζεται δημόσια.

Μετά τον θάνατό του, η Αλίκη Κατσαβού έχει αναλάβει τον πιο τρυφερό και ουσιαστικό ρόλο...να κρατά ζωντανή τη μνήμη του πατέρα για τον γιο τους. Μέσα από αφηγήσεις, φωτογραφίες και αναμνήσεις, φροντίζει ώστε ο μικρός Φοίβος να γνωρίζει ποιος ήταν ο πατέρας του, όχι μόνο ως σπουδαίος καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος. Παράλληλα, συχνά μιλά δημόσια για εκείνον με σεβασμό και αγάπη, δείχνοντας πως ο δεσμός τους παραμένει άρρηκτος.

Σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων από την απώλειά του, η Αλίκη Κατσαβού προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση. Δημοσίευσε μια φωτογραφία από την υπόκλισή τους σε μία από τις τελευταίες θεατρικές παραστάσεις στις οποίες είχαν συμπρωταγωνιστήσει — μια εικόνα γεμάτη συμβολισμό, όπου οι δυο τους στέκονται πλάι πλάι, δεχόμενοι το χειροκρότημα του κοινού. Στη λεζάντα έγραψε: «Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο παραμένει φωνή».

«Δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας με τον Κώστα και δεν ψάχνομαι καθόλου στην προσωπική μου ζωή. Δεθεωρώ ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται οπωσδήποτε σύντροφο για να είναι ολοκληρωμένος. Έχω το παιδί μου, τους φίλους μου και τη δουλειά μου, που με καλύπτουν απόλυτα. Με φλερτάρουν, περνάει… η μπογιά μου, αλλά δεν με ενδιαφέρουν», εξομολογήθηκε σε μία από τις συνεντεύξεις της.

«Υπήρξαν φίλοι του Κώστα που έδειξαν την αγάπη τους σε μένα και στο παιδί αυτά τα χρόνια, όπως η Ντόρα Δούμα, ο Μάρκος Τάγαρης, ο Βασίλης Ζωνόρος, ο Βασίλης Βαφέας, ο Βασίλης Θωμόπουλος, ενώ υπήρχαν άλλοι που σιώπησαν. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι τελευταίοι δεν αγαπούσαν τον Κώστα, απλώς θεωρώ ότι δεν πρόλαβαν να εκτιμήσουν τη δική μου αξία», κατέληξε η Αλίκη Κατσαβού.