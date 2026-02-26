Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα

Η μεγάλη προσφορά για το μοντέλο με την μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία

Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα
Η Citroën συνεχίζει τη δέσμευσή της για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης, καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή και πιο ευέλικτη από ποτέ. Με το νέο ë-C3 Aircross “Extended Range”, η Citroën διευρύνει περαιτέρω την ηλεκτρική της πρόταση στην κατηγορία των compact SUV.

Εξοπλισμένο με μπαταρία LFP χωρητικότητας 54 kWh, το νέο ë-C3 Aircross Extended Range προσφέρει αυτονομία έως 400 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), με ηλεκτροκινητήρα 113 hp βελτιωμένης απόδοσης. Χάρη στη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW (δυνατότητα φόρτισης από το 20 στο 80% της μπαταρίας σε λιγότερο από 30 λεπτά), διασφαλίζει άνετες μετακινήσεις τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους φόρτισης.

Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα
Το ë-C3 Aircross “Extended Range” διατίθεται στις εκδόσεις εξοπλισμού YOU, PLUS και MAX, παρέχοντας υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort, χώρους που κάνουν το μοντέλο να ξεχωρίζει στην κατηγορία του, προηγμένες τεχνολογίες, πλήθος συστημάτων ασφαλείας καθώς και ευκολία στην φόρτιση. Στην αρχική έκδοση YOU διατίθεται στην τιμή των 20.900€ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη υβριδική έκδοση του μοντέλου. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Ευρύχωρο, πρακτικό και πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονη σχεδίαση, το C3 Aircross αποτελεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.Με το νέο ë-C3 Aircross “Extended Range”, η Citroën ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της για προσιτή και βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας ή ενός ενεργού οδηγού που αναζητά ηλεκτρική αυτονομία χωρίς περιορισμούς.

Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
CITROËN Ë-C3 AIRCROSS EXTENDED RANGE
 |
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Back to Top