Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

72 ετών έγινε ο πρόεδρος της Τουρκίας - Του έγραψαν και τραγούδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 21:36 Ρέντη: Ηλικιωμένος απείλησε με όπλο μαθητές Γυμνασίου
26.02.26 , 21:10 MasterChef: Σαρωτική νίκη της κόκκινης μπριγάδας στην ομαδική με σκορ 16-4
26.02.26 , 21:10 Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
26.02.26 , 21:00 Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε μίνι μάρκετ με ΙΧ!
26.02.26 , 20:56 Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Μαθητές & φοιτητές στους δρόμους
26.02.26 , 20:37 Ταυτοποιήθηκε 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου
26.02.26 , 20:26 Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή
26.02.26 , 20:11 Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160 : Η τιμή στην Ελλάδα
26.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;
26.02.26 , 19:34 Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του
26.02.26 , 19:29 Αίγιο: Για Πρώτη Φορά Μιλά Θύμα Του 47χρονου
26.02.26 , 19:17 Ψαρόπουλος: «Τρία χρόνια είναι σαν να έχουμε κολλήσει στην πρώτη μέρα»
26.02.26 , 19:05 Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα
26.02.26 , 18:52 Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
26.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος Δαράβαλης έκλεισε συμφωνία στο παρά πέντε
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Τα γενέθλια του Ερντογάν (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γιορτάζει τα 72α γενέθλιά του.
  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη τηλεφωνικά.
  • Η οικογένεια του Ερντογάν κατάγεται από το Μπατούμι της Γεωργίας και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
  • Το κόμμα του Ερντογάν γιόρτασε με τραγούδι και βίντεο που αναδεικνύει τη ζωή του.
  • Ο εταίρος του, Ντεβλέτ Μπαχτσελι, του δώρισε 72 τριαντάφυλλα και έναν χάρτη των ισλαμικών χωρών.

Στην Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε σήμερα τα 72 του χρόνια και ηγέτες άλλων κρατών του τηλεφώνησαν για  να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του. Ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.    

Ερντογάν: Από κουλουρτζής, στη φυλακή και μετά «Σουλτάνος»!

Ο Τούρκος πρόεδρος γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1954 στην Κωνσταντινούπολη. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη Ριζούντα, επαρχία της Βόρειας Τουρκίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πριν ακόμα γεννηθεί, η οικογένειά του ζούσε στο Μπατούμι της Γεωργίας.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Mητσοτάκη – Ερντογάν και το μενού στο δείπνο

Το κόμμα του γιόρτασε τα γενέθλια του ιδρυτή του με ένα  τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ  που τον αποθεώνει, κάνοντας αναδρομή στη  ζωή του και στην πολιτική του πορεία. «Η αγάπη μας για σένα στην καρδιά μας, αιώνια δεν τελειώνει» αναφέρει μεταξύ άλλων. 

Απόσπασμα αππό το βίντεο για τα γενέθλια του Ερντογάν   

Απόσπασμα αππό το βίντεο για τα γενέθλια του Ερντογάν  

Ο ακροδεξιός εταίρος του Ντεβλέτ Μπαχτσελι του δώρισε ανθοδέσμη με 72 τριαντάφυλλα, όσα και τα χρόνια του και έναν χάρτη των ισλαμικών χωρών, κεντημένο με πετράδια.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top