Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Στην Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε σήμερα τα 72 του χρόνια και ηγέτες άλλων κρατών του τηλεφώνησαν για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του. Ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Τούρκος πρόεδρος γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1954 στην Κωνσταντινούπολη. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη Ριζούντα, επαρχία της Βόρειας Τουρκίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πριν ακόμα γεννηθεί, η οικογένειά του ζούσε στο Μπατούμι της Γεωργίας.

Το κόμμα του γιόρτασε τα γενέθλια του ιδρυτή του με ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ που τον αποθεώνει, κάνοντας αναδρομή στη ζωή του και στην πολιτική του πορεία. «Η αγάπη μας για σένα στην καρδιά μας, αιώνια δεν τελειώνει» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Απόσπασμα αππό το βίντεο για τα γενέθλια του Ερντογάν

Ο ακροδεξιός εταίρος του Ντεβλέτ Μπαχτσελι του δώρισε ανθοδέσμη με 72 τριαντάφυλλα, όσα και τα χρόνια του και έναν χάρτη των ισλαμικών χωρών, κεντημένο με πετράδια.

