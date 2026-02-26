Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε μίνι μάρκετ με ΙΧ!

Οδηγός «μπούκαρε» με το ΙΧ του σε μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο Κρήτης (βίντεο Star)

Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός πάτησε γκάζι και έπεσε στη βιτρίνα μίνι μάρκετ, με αφορμή ένα… σάντουιτς. Κάμερα ασφαλείας αποτύπωσε καρέ - καρέ την τρελή πορεία του οχήματος.

Η ανταποκρίτριά του Star Γωγώ Αποστολάκη, περιέγραψε τις απίστευτες εικόνες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το ΙΧ έχει αναπτύξει ταχύτητα και «καρφώνεται» με δύναμη στη βιτρίνα του καταστήματος. Από καθαρή τύχη, όσοι βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο είχαν απομακρυνθεί από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Κρήτη: Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει με ταχύτητα στην πρόσοψη μίνι μάρκετ

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ και ζήτησε να αγοράσει ένα σάντουιτς. Η αλλοπρόσαλλη και επιθετική συμπεριφορά του όμως προκάλεσε ένταση. Η ιδιοκτήτρια του ζητάει να φύγει, εκείνος όμως αρνήθηκε.

Στη συνέχεια η γυναίκα προσπαθεί να τον απωθήσει με ένα... πλάστη, ενώ άλλα άτομα προσπαθούν να τον απομακρύνουν, ώσπου ο άνδρας έσπρωξε τη γυναίκα και την έριξε στο έδαφος. Ο ίδιος πήγε στο αυτοκίνητο του και αντί να φύγει, αναστροφή, πατάει γκάζι και πέφτει με φόρα πάνω στην πρόσοψη της επιχείρησης!

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο ζημιές στο κατάστημα και σε δυο σταθμευμένα μηχανάκια. Ο 47χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση ΚΟΚ και μέθη ενώ στην κατοχή του του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.