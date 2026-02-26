Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε μίνι μάρκετ με ΙΧ!

Μετά από διαπληκτισμό με την ιδιοκτήτρια για ένα σάντουιτς

Πηγή: Ρεπορτάζ Γωγώ Αποστολάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Οδηγός «μπούκαρε» με το ΙΧ του σε μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο Κρήτης (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Ηράκλειο Κρήτης, μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο σε μίνι μάρκετ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
  • Ο 47χρονος επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος όταν του ζήτησε να φύγει λόγω της επιθετικής του συμπεριφοράς.
  • Μετά την επίθεση, ο οδηγός επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και έπεσε με φόρα στη βιτρίνα του μίνι μάρκετ.
  • Από θαύμα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι περαστικοί είχαν απομακρυνθεί λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.
  • Ο 47χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και μέθη, ενώ βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στην κατοχή του.

Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός πάτησε γκάζι και έπεσε στη βιτρίνα μίνι μάρκετ, με αφορμή ένα… σάντουιτς. Κάμερα ασφαλείας αποτύπωσε καρέ - καρέ την τρελή πορεία του οχήματος. 

Η ανταποκρίτριά του Star Γωγώ Αποστολάκη, περιέγραψε τις απίστευτες εικόνες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Hράκλειο: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του  

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το ΙΧ έχει αναπτύξει ταχύτητα και «καρφώνεται» με δύναμη στη βιτρίνα του καταστήματος. Από καθαρή τύχη, όσοι βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο είχαν απομακρυνθεί από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.  

Κρήτη: Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει με ταχύτητα στην είσοδο μίνι μάρκετ 

Κρήτη: Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει με ταχύτητα στην πρόσοψη μίνι μάρκετ 

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ και ζήτησε να αγοράσει ένα σάντουιτς. Η αλλοπρόσαλλη και επιθετική συμπεριφορά του όμως προκάλεσε ένταση. Η ιδιοκτήτρια του ζητάει να φύγει, εκείνος όμως αρνήθηκε.

Επίθεση στον Βορίδη: Συνελήφθησαν έξι άτομα

Στη συνέχεια η γυναίκα προσπαθεί να τον απωθήσει με ένα... πλάστη,  ενώ άλλα άτομα προσπαθούν να τον απομακρύνουν, ώσπου ο άνδρας έσπρωξε τη γυναίκα και την έριξε στο έδαφος. Ο ίδιος πήγε στο αυτοκίνητο του και αντί να φύγει,  αναστροφή, πατάει γκάζι και πέφτει με φόρα πάνω στην πρόσοψη της επιχείρησης!

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο ζημιές στο κατάστημα και σε δυο σταθμευμένα μηχανάκια. Ο 47χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση ΚΟΚ και μέθη ενώ στην κατοχή του του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

