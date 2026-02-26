Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Μαθητές & φοιτητές στους δρόμους

Διαμαρτυρήθηκαν στη μνήμη των 57 θυμάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 21:36 Ρέντη: Ηλικιωμένος απείλησε με όπλο μαθητές Γυμνασίου
26.02.26 , 21:10 MasterChef: Σαρωτική νίκη της κόκκινης μπριγάδας στην ομαδική με σκορ 16-4
26.02.26 , 21:10 Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
26.02.26 , 21:00 Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε μίνι μάρκετ με ΙΧ!
26.02.26 , 20:56 Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Μαθητές & φοιτητές στους δρόμους
26.02.26 , 20:37 Ταυτοποιήθηκε 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου
26.02.26 , 20:26 Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή
26.02.26 , 20:11 Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160 : Η τιμή στην Ελλάδα
26.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;
26.02.26 , 19:34 Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του
26.02.26 , 19:29 Αίγιο: Για Πρώτη Φορά Μιλά Θύμα Του 47χρονου
26.02.26 , 19:17 Ψαρόπουλος: «Τρία χρόνια είναι σαν να έχουμε κολλήσει στην πρώτη μέρα»
26.02.26 , 19:05 Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα
26.02.26 , 18:52 Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
26.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος Δαράβαλης έκλεισε συμφωνία στο παρά πέντε
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συλλαλητήρια μαθητών και φοιτητών πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη.
  • Μαθητές και φοιτητές έγραψαν τα ονόματα των 57 θυμάτων με κόκκινη μπογιά μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
  • Στην Αθήνα, νεαροί πέταξαν μπογιές στο υπουργείο Εργασίας και συνελήφθη ένας ανήλικος για κατοχή μαχαιριού.
  • Στη Θεσσαλονίκη, οι μαθητές και φοιτητές απέχουν από τα μαθήματα και διαδηλώνουν για την τραγωδία.
  • Η συμμετοχή περιλαμβάνει φοιτητικούς συλλόγους και μαθητές από πολλά σχολεία.

Λίγες μέρες πριν τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, ξεκίνησαν τα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Εικόνες μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

3 χρόνια από τα Τέμπη

Με τα πινέλα στα χέρια και κόκκινη μπογιά μαθητές και φοιτητές έγραψαν ξανά, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών που είχαν ξεθωριάσει. 

Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Ονόματα θυμάτων Τεμπών

Νέοι και νέες από είκοσι φοιτητικούς συλλόγους πήραν μέρος στο συλλαλητήριο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας . Μαζί τους και οι μαθητές από αρκετά σχολεία, οι οποίοι σήμερα είχαν κατάληψη. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας, νεαροί πέταξαν κόκκινες μπογιές στο υπουργείο Εργασίας ενώ συνελήφθη ένας ανήλικος για κατοχή μαχαιριού. 

Παρέμβαση εισαγγελέα για τη δολιοφθορά στη τηλεδιοίκηση των τρένων

Κατά τη διάρκεια της πορείας, νεαροί πέταξαν κόκκινες μπογιές στο υπουργείο Εργασίας

Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη και στη Θεσσαλονίκη

Φοιτητές και μαθητές της Θεσσαλονίκης απέχουν από τα μαθήματά τους. Πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη. 

Μαθητές και φοιτητές πλημμύρισαν και τους δρόμους της Λάρισας.  


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
AΘΗΝΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΛΑΡΙΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top