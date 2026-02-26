Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Μαθητές & φοιτητές στους δρόμους

Λίγες μέρες πριν τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, ξεκίνησαν τα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Εικόνες μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Με τα πινέλα στα χέρια και κόκκινη μπογιά μαθητές και φοιτητές έγραψαν ξανά, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών που είχαν ξεθωριάσει.

Νέοι και νέες από είκοσι φοιτητικούς συλλόγους πήραν μέρος στο συλλαλητήριο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας . Μαζί τους και οι μαθητές από αρκετά σχολεία, οι οποίοι σήμερα είχαν κατάληψη.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, νεαροί πέταξαν κόκκινες μπογιές στο υπουργείο Εργασίας ενώ συνελήφθη ένας ανήλικος για κατοχή μαχαιριού.

Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη και στη Θεσσαλονίκη

Φοιτητές και μαθητές της Θεσσαλονίκης απέχουν από τα μαθήματά τους. Πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη.

Μαθητές και φοιτητές πλημμύρισαν και τους δρόμους της Λάρισας.



