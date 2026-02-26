Ρέντη: Ηλικιωμένος απείλησε με όπλο μαθητές Γυμνασίου

«Κάποια παιδιά άρχισαν και να κλαίνε»

26.02.26 , 21:36 Ρέντη: Ηλικιωμένος απείλησε με όπλο μαθητές Γυμνασίου
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου (26/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηλικιωμένος 85 ετών απείλησε με όπλο μαθητές στο 3ο Γυμνάσιο Ρέντη, προκαλώντας πανικό.
  • Οι μαθητές περιέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές, με κάποιους να τρέχουν και να κλαίνε.
  • Ο άντρας ενοχλήθηκε από τη φασαρία των μαθητών και βγήκε με περίστροφο.
  • Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του κυνηγετική καραμπίνα, δύο αεροβόλα και ένα όπλο-ρέπλικα.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι σε Γυμνάσιο του Ρέντη, όταν ένας ηλικιωμένος σημάδεψε με όπλο παιδιά που εκείνη την ώρα ήταν στο προαύλιο. Μαθητές μίλησαν στην κάμερα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR και περιέγραψαν τι συνέβη, ενώ ο άντρας συνελήφθη.

Στο βίντεο καταγράφεται ο ηλικιωμένος άντρας να στέκεται στην πόρτα του σπιτιού του και να κρατά στα χέρια του ένα όπλο, με το οποίο λίγο νωρίτερα σημάδευε τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ρέντη. Ένας από αυτούς περιέγραψε τι συνέβη.

Στο βίντεο καταγράφεται ο ηλικιωμένος άντρας να στέκεται στην πόρτα του σπιτιού του και να κρατά στα χέρια του ένα όπλο

«Κάποιος είχε βγει με ένα όπλο. Σηκώνομαι, το βλέπω, έμεινα ψύχραιμος γιατί είχαμε μικρά παιδιά δίπλα μας... Είχε βγει έξω με το περίστροφο, με σημάδεψε συγκεκριμένα εμένα, τρομάξαμε πάρα πολύ, τα μικρά παιδιά έτρεχαν...», είπε ο μαθητής στην κάμερα του Star. 

Μια άλλη μαθήτρια πρόσθεσε: «Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό, γιατί κάποια παιδιά, μόλις είδαν τον 85χρονο να βγαίνει κατευθείαν έξω με το όπλο, άρχισαν όλοι να τρέχουν μέσα στο σχολείο. Κάποια παιδιά άρχισαν και να κλαίνε κιόλας». 

Μαρτυρίες μαθητών για Ρέντη

Ρέντη: Εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού - Μαθητές έτρεχαν να κρυφτούν στο σχολείο 

Οι μαθητές του σχολείου κάθονταν στο προαύλιο, στις κερκίδες. Ο 85χρονος φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκαναν. Γι’ αυτό βγήκε με ένα περίστροφο και άρχισε να τους απειλεί. Οι μαθητές, έντρομοι, κατευθύνθηκαν προς τους καθηγητές.

Η Αλεξάνδρα Κεφαλά, υποδιευθύντρια του 3ου Γυμνασίου του Ρέντη περιέγραψε τις σκηνές πανικού που βίωσε.

Η Αλεξάνδρα Κεφαλά, υποδιευθύντρια του 3ου Γυμνασίου του Ρέντη περιέγραψε τις σκηνές πανικού που βίωσε. «Εγώ σκαρφάλωσα τα κάγκελα γιατί ήθελα να πάω γρήγορα. Εξήγησα ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ άσχημο και όντως φοβήθηκαν τα παιδιά. «Είναι ψεύτικο», έλεγε, «δεν έκανα κάτι», αλλά δεν έχει σημασία αν ήταν ψεύτικο ή αν ήταν αληθινό. Σημασία έχει ότι τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν βλέποντας ένα όπλο». 

Στο σπίτι του ηλικιωμένου, έπειτα από έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, την οποία κατάσχεσαν. Βρέθηκαν επίσης δύο αεροβόλα και ένα όπλο - ρέπλικα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλή.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ρέντη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
