Το παρασκήνιο της συνάντησης Mητσοτάκη – Ερντογάν και το μενού στο δείπνο

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν ήταν μία από τις πιο ήρεμες συναντήσεις των τελευταίων χρόνων ανάμεσα σε Έλληνα και Τούρκο ηγέτη. Οι θέσεις των δύο κρατών παραμένουν, αλλά το κλίμα ήταν πολύ ήπιο.

Ο απεσταλμένος του Star στην Άγκυρα, Γιώργος Ευγενίδης, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα το παρασκήνιο της συνάντησης στην Άγκυρα.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Όπως ανέφερε είδαμε στην Άγκυρα μια πολύ προσεκτικά σκηνοθετημένη συνάντηση. Πριν τις δηλώσεις έγιναν οι ανταλλαγές των συμφωνιών. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν. Δεν υπήρξαν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου και δεν υπήρξε ανταπάντηση Ερντογάν στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Γενικώς και οι δύο ήθελαν να εκπέμψουν το μήνυμα ότι, παρά τις δεδομένες διαφορές, διαφορές που τις ακούσαμε και στις κοινές δηλώσεις, μπορούμε να συνομιλούμε ακόμα και χωρίς να συμφωνούμε, αλλά αυτό να μην προκαλεί ένταση.

Τι συζητήθηκε στην κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας μιάμιση ώρας

Από την Αθήνα μιλάνε για μια ειλικρινή συζήτηση. Άρα τέθηκαν τα θέματα του Αιγαίου και των NAVTEX, συζητήθηκε ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα. Προφανώς και η Τουρκία έθεσε ζητήματα που αυτή ενοχλούν, όπως το πρόγραμμα SAFE. Οι δύο ηγέτες όμως συμφώνησαν ότι το να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και να υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών είναι απαραίτητη συνθήκη, σε μια ταραγμένη περίοδο. Και μάλιστα εδώ ήρθε και η νέα διπλωματική σύμβουλος του ΠΘ Κατερίνα Νασίκα που αναλαμβάνει από Μάρτιο για να γνωρίσει τους Τούρκους.

Τα χαμόγελα, οι χειραψίες, τα πηγαδάκια και το κοινό ανακοινωθέν

Ως κλίμα πάντως το έβλεπε κανείς και στην αίθουσα ότι υπάρχει χαλαρότητα μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Οι υπουργοί έκαναν πηγαδάκια και συνομιλούσαν, ενώ μαθαίνουμε ότι ο κ. Ερντογάν συνεχάρη μέσα στο ΑΣΣ τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της ηγεσίας του Εurogroup.

Αυτό το πνεύμα συνεργασίας φαίνεται και στο κοινό ανακοινωθέν που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν, όπου αναφέρεται ειδικά η ανάγκη να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας και μηχανισμοί σε όλα τα επίπεδα, για να εξαλείφονται πηγές έντασης. Και προτάσσονται όλα τα θέματα της θετικής ατζέντας, με πρώτο τον στόχο για το διμερές εμπόριο στα 10 δις.

Το μενού στο δείπνο

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και των κοινών δηλώσεων στον Τύπο η τουρκική πλευρά παρέθεσε δείπνο στο οποίο παρακάθισε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος.

Το μενού του δείπνου στην Άγκυρα

Ο Γιώργος Ευγενίδης ανέφερε ότι το μενού ήταν καθαρά... τουρκικό περιλαμβάνοντας στο μενού μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα, καθώς και σπαράγγια στη σχάρα, καθώς επίσης ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.

