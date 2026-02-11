Τροχός της Τύχης: Ο Στέλιος άργησε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 11/2/2026 στο Star, ο Στέλιος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;
Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Παρόλο που βρήκε το γράμμα-κλειδί, ο Στέλιος δεν έλυσε τον γρίφο.
Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης δε βρήκε τα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;
Πάει κάπου το μυαλό σου για το ποιο μπορεί να είναι το κοινό συνθετικό;
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.